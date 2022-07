Social 20-07-2022

MultiMarket Doña Blanca: En Linares comprar asesorado asegura un buen producto

- El acompañamiento desarrollado por el Centro de Negocios de Linares le permitió descubrir que la gente busca asesoría a la hora de comprar sus productos y eso le ha permitido obtener una importante cartera de clientes.





Cuando alguien busca un producto, por lo general llega a la tienda o negocio preferido, compra y se va. Esta premisa es la que busca cambiar Marblán Navarro, quien fundó el Minimarket Doña Blanca”; ubicado en calle Maipú 279, a pasos de calle O”Higgins en Linares.

Y es que la principal preocupación de esta clienta del Centro de Negocios Sercotec Linares, operado por la Universidad Santo Tomás Talca, no es “sólo vender para aumentar ingresos; sino que acá el objetivo es poder asesorar al cliente que llega a nuestro local, para que reciba también un asesoramiento en el tipo de producto que se lleva”.

El asesoramiento recibido por el Centro de Negocios fue vital “para poder encontrar aquel segmento requerido por los clientes. “No era fácil, ya que estamos en pleno centro, donde hay mucha competencia; pero aún así, el acompañamiento recibido nos permitió darnos cuenta que efectivamente la gente necesitaba una asesoría a la hora de comprar; que estaban solos a la hora de ir a los negocios, un factor clave por pequeño que pueda ser”; comenta esta emprendedora extranjera que se ha abierto camino en Linares.

¿De qué se trata?. “De que el cliente se vaya satisfecho; que cuando llegue a su casa no se de cuenta que el producto que compró le sirve poco o nada; ahí es donde entramos nosotros, para decirles que por su necesidad, es mejor que adquieran o cual marca o tal o cual producto en stock. Y el cliente lo agradece; y mucho de ellos vuelven, porque saben que nosotros les entregamos esa garantía, de que lo que llevan, realmente les va a servir. Y son cosas que van desde lo más sencillo a quizás un producto más complejo o difícil de encontrar”.

Si llegar al centro de Linares es una odisea para los conductores en hora punta, lo es más aún hallar estacionamiento. Pero eso no es una preocupación para quienes van a este punto de comercio, ya que el local cuenta con estacionamiento propio y gratuito, lo que otorga un plus adicional a la clientela ya que puede tomarse tiempo que sea necesario para poder buscar y elegir sus productos.

Para la gente que desee conocer sus productos y hacer encargos por delivery, puede hallarnos en Instagram como @soluciones_mm o contactarlos en el celular +56940377558