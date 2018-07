Social 13-07-2018

Multitudinario apoyo a remolacheros para evitar cierre de la Planta Iansa de Linares

Con una descarga simbólica de remolachas en el frontis de la Gobernación, alrededor de mil agricultores manifestaron su rechazo al posible cierre de la planta de esta ciudad y solicitaron su apoyo al Gobierno.

Cientos de camiones, camionetas y tractores acompañaron a los agricultores en una caravana que recorrió desde el frontis de la planta hasta la plaza de Armas, para posteriormente estacionarse en las principales calles de la ciudad y hacer una descarga simbólica de remolachas frente a la Gobernación. Luego los máximos representantes de los gremios hicieron entrega de una carta a la Gobernadora con el fin de pedir no solo su apoyo, sino que una inmediata solución al problema.

Jorge Uslar, vocero y mediador de los remolacheros manifestó que “en el éxito de esta caravana se ve reflejado el sentir de toda la comunidad. Hoy nos recibió la Gobernadora y una vez más se muestra como el Gobierno provincial y regional han mostrado su buena disposición al diálogo y al trabajo, pero es necesario una política agrícola real, no solo medidas de parche.” Además, fue enfático en señalar que “de ser necesarios haremos nuevas manifestaciones y cada vez serán más duras.”

También estuvo presente para entregar su apoyo, Jorge Guzmán, presidente de la Federación nacional de remolacheros y miembro de la Multigremial Nacional. El líder agrícola señaló que, “estamos aquí para entregar nuestro apoyo a nuestros colegas agricultores y a toda la comunidad de Linares, porque el cierre de una planta impacta muy negativamente, son más de cincuenta años de historia y trabajo. Se necesitan medidas concretas a largo plazo y que la empresa Iansa respete los compromisos adquiridos.”

Por su parte, Ricardo Escalona, presidente de los remolacheros y de los agricultores de Linares agradeció la alta convocatoria y el apoyo de todos los gremios presentes, “quisiéramos no tener que estar aquí pero la situación compleja que estamos viviendo nos hace llegar a esta instancia. Pido disculpas a la comunidad si les causamos un mal rato, pero les pido nos entiendan, la situación en la que estamos nos complica a todos, sobre todo, con el alto índice de cesantía que tiene Linares. Nosotros esperamos que quienes tienen que tomar decisiones, las tomen acertadamente y podamos revertir esta situación.”

Quien también emitió sus declaraciones fue el presidente del sindicato de trabajadores de la planta Iansa de Linares, Ciro Tapia, manifestando la importancia del trabajo que se realiza en esta planta, “aquí se produce azúcar para Chile y trabajo para Chilenos, por lo tanto, su cierre va a crear mucha cesantía. El trabajo de esta planta es fundamental para la provincia, se generan más de treinta y un millón de dólares que quedan acá. Hay más de quinientos trabajadores en forma directa que perderían sus empleos y más de mil quinientos en forma indirecta. Por lo que es sumamente importante el funcionamiento de esta planta y las autoridades deben tomar carta en el asunto, no es un tema menor.”

La Gobernadora Claudia Jorquera, precisó que “desde lo que nos compete como Gobierno, en trabajo conjunto con el Intendente Pablo Milad, se han dispuesto de instrumentos crediticios, indirectos, para postulación de los agricultores de la Provincia de Linares a través de INDAP y CONAF… comprendemos la desesperación de los agricultores y esperamos que la empresa Iansa, que es privada, no tome la decisión de cerrar la planta procesadora de remolacha”.

Por su parte, el alcalde de Linares, Mario Meza, señaló que “en los últimos 60 años Linares ha dependido de la Iansa que es parte del desarrollo de esta ciudad. Por tanto, los efectos negativos que generaría el eventual cierre de esta Planta, serían enormes. Más de 32 millones de dólares maneja Iansa en una zona que vive prácticamente de la agricultura. Debido ello, su presencia es clave para la ciudad”.



Terminada la entrega, los agricultores volvieron a la planta Iansa, donde tuvieron un masivo acto e increparon tanto a la empresa como al Ministro del ramo a velar por la agricultura. Entre los oradores se encontró el presidente de la Confederación nacional de Transportes, Sergio Pérez, quien señaló que los camioneros de Chile defenderán a los agricultores hasta llegar a las últimas consecuencias. Necesitamos que la autoridad tome debida nota del grave problema y se pueda llegar a una solución definitiva, acá como siempre, los más perjudicados son los más vulnerables, por lo que, el Gobierno, la empresa y los gremios debemos buscar una solución integral.”

Durante al acto, también se dirigieron a los presentes, el Alcalde de Linares, Mario Meza; el Alcalde de Longaví, Cristián Menchaca; el presidente del sindicato de los trabajadores, Ciro Tapia; el presidente de los remolacheros de Chile, Jorge Guzmán; el presidente de los remolacheros y agricultores de Linares, Ricardo Escalona y el vocero de los remolacheros, Jorge Uslar. Todos ellos fueron enfáticos en señalar la importancia de la planta, la falta de políticas agrícolas y su disposición para llegar hasta las últimas consecuencias de ser necesario para mantener con vida a la industria remolachera.

A la cita también llegaron parlamentarios de ambos sectores para apoyar las demandas de los agricultores, todos se comprometieron a realizar diferentes gestiones tanto con el Poder Ejecutivo como con el Poder Legislativo con el fin de alcanzar una solución integradora para todos los sectores involucrados.