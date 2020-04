Crónica 21-04-2020

Mundo: La empresa que realmente conecta Chile



En diciembre del 2019, Mundopasó a ser la empresa líder en despliegue de Fibra Óptica en regiones, entre las cuales destacan O’Higgins con un 78% y Maule con un 61%.



Mundo es la empresa de telecomunicaciones que se especializa en entregar Internet por fibra óptica y cuenta conla mejor relación precio calidad. Se caracteriza por llegar a lugares relegados, rurales y zonas populares aportando en estrechar la brecha digital en Chile. Actualmente ocupa el 1er lugar en participación en las regiones de O’Higgins y Maule, Ñuble y Biobío.



La compañía imprime esfuerzos por la democratización e inclusión en materia de conectividad y llegar a zonas de difícil acceso, con el firme propósito de reducir la brecha digital en Chile, donde solo el 44% de hogares cuenta con conectividad según la Subtel.



“Trabajamos por acceso igualitario a internet en sectores relegados históricamente, porque sabemos las oportunidades que genera y porque es un derecho fundamental. Por eso nuestro objetivo es ir a esos lugares, sitios donde otros no se atreven. No solo contamos con una infraestructura óptima que nos permite llegar a esos lugares recónditos, sino que también somos la mejor alternativa de otros segmentos de la comunidad”, especificó el CEO de Mundo, Enrique Coulembier Picchi.



Crecimiento y despliegue de Mundo



De acuerdo a un estudio que demuestra el comportamiento de las Telcos en los últimos 12 de la Subtel, Mundo fue la única compañía del sector que reflejó un incremento en Conexiones por Empresa y Participación de Mercado de 5,2% a 6,8%, lo que representa un logro significativo, ocupado el primer lugar las regiones de O’Higgins con un 78%, y Maule 61%.

Por otro lado, destacar que las conexiones de Internet por fibra óptica de la empresa crecieron un 36,2%.









La red de fibra óptica de Mundo ha tenido un crecimiento importante los últimos años, como lo refleja el estudio, MUNDO ocupa el 3ro en participación de mercado de fibra óptica en el país con un 18%. La compañía configurada como sociedad por acciones y bajo la modalidad de lowcost avanza a pasos agigantados.



En este sentido,el ejecutivo comentó que, “nuestra red de fibra óptica actualmente cuenta con 2.000 kilómetros de cableado en más de 120 comunas donde tenemos presencia, desde la Región Metropolitana, a la Región de Los Ríos, y tenemos una importante proyección en lo sucesivo de conectar dos millones de hogares chilenos en los próximos dos años”.



1000 Megas, la velocidad más rápida



Cuando se trata de innovar, Mundo siempre lleva ventajas, fueron los primeros en ofrecer los 1.000 Megas, la velocidad más rápida de Chile, útil para teletrabajar, realizar video streaming en alta calidad y tener conectado varios equipos desde notebook, computadores, tablets, televisores y teléfonos inteligentes simultáneamente.



"Contamos con planes adaptados al bolsillo de nuestros clientes, teniendo un equilibrio razonable en el precio-calidad, además de ser unos de los primeros en liberar el Internet que ofrecemos a planes simétricos para que los usuarios puedan navegar a una mejor velocidad en la red", destacó el CEO de la compañía.



Servicios gratuitos a disposición de las instituciones



Como parte de la Política de Responsabilidad Empresarial que tiene la compañía, Mundo cuenta con más de 1300 servicios gratuitos que van en directo beneficios de establecimientos estratégicos, hospitales, escuelas, Juntas de Vecinos, Uniones Comunales, Carabineros, PDI, bomberos. En su mayoría, tienen acceso a Internet y Televisión Digital HD gratis y para siempre, para que puedan seguir desarrollando sus asignaciones y trabajos.



Sobre este particular, Coulembier, destacó que “estos servicios son gratuitos y para siempre, otorgamos conectividad a instituciones y organizaciones que sabemos son fundamentales para el crecimiento de las comunidades, estas donaciones van a lo largo y ancho de las 120 comunas donde nos encontramos”.



Hitos

Son incontables los hitos en toda la trayectoria de Mundo, eventos que han cambiado la forma de vivir de muchas personas con la llegada de internet a sus instituciones o comunidades. Es lo hace la conectividad, crea oportunidades y Mundo ha priorizado sus donaciones a estos espacios con el propósito de que ocurran cosas y se avance.



Entre los hitos más relevantes de la empresa podemos mencionar recientemente la entrega de conectividad de los CVT de O´Higgins, donde dejaron 1000 megas más TV Digital gratis y para siempre, los favorecidos fueron adultos mayores, por otro lado cómo no recordar cuando Contulmo se conectó al Mundo, fue un suceso sin precedentes de la compañía al lograr que una comunidad indígena lograra conectarse a internet. Lo mismo ocurrió en Llahuimávida con la llegada de la fibra óptica, donde muchas instituciones sociales se vieron beneficiadas, y así muchas historias que reflejan en su crecimiento la importancia de las telecomunicaciones.

“Nos sentimos muy orgullosos de que ocurran estas cosas, desde siempre hemos tenido la tarea de aportar a la comunidad y sentirnos responsables porque entendemos la internet como una oportunidad”, expresó Coulembier.



Internet ilimitado para mitigar el Covid-19



Mundo en su cumplimiento de empresa socialmente responsable ha puesto a disposición de organizaciones sanitarias, educativas, administrativas y sin fines de lucro, el despliegue de toda su infraestructura para la entrega de servicios gratuitos de conectividad, a propósito de la crisis sanitaria del Covid-19. En este sentido, ya son varias las instituciones beneficiadas con la iniciativa solidaria, podemos mencionar Regimientos, hospitales de campaña, Bomberos, residencias de adultos mayores, entre otros.



El CEO de la empresa manifestó que se han mantenido trabajando constantemente para llevar conectividad en el país, "estamos complacidos de contribuir con el país en estos tiempos, estamos seguros que podemos aportar para mitigar las consecuencias que ha generado el Covid-19 entregando conectividad a diversos establecimientos que trabajan incansablemente en la actualidad.

Las empresas debemos tener iniciativas y ayudar porque es un momento de incertidumbre. Las compañías de telecomunicaciones somos un agente esencial, por eso ante la emergencia sanitaria ponemos el hombro y estamos dispuestos a trabajar en estrecha colaboración con la ciudadanía y las autoridades para brindarles nuestro apoyo a quien lo necesite”.



Relación precio-calidad



Mundo se ha consolidado en sus 25 años de existencia como una empresa que cuenta con una infraestructura robusta y confiable, que cuenta con los más altos estándares de calidad en cada uno de sus servicios de internet, televisión y telefonía, además de la calidad, se enfocan ofrecer los precios más asequibles del mercado.

Actualmente ofertan los planes de más bajo costo del mercado, por ejemplo, el Plan fibra simétrica 300 megas + TV HD + fijo a $28.490 o fibra simétrica 300 megas a $14.990.