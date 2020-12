Social 15-12-2020

Municipalidad de Cauquenes ayuda a familias a solicitar su segundo retiro de 10%



Tal como ocurrió en julio de este año para el primer retiro, la Municipalidad de Cauquenes con apoyo del Departamento de Educación dispusieron de personal e infraestructura para realizar el trámite que en su primer día reunió a un importante número de personas en el gimnasio del liceo Claudina Urrutia, lo que ha sido agradecido por los beneficiarios.

Se ha podido constatar que durante el segundo retiro las personas han realizado su trámite vía internet en este punto que facilitó la Municipalidad de Cauquenes, ya que los principales motivos para acudir a él es que no tienen internet, o no saben usar la tecnología, siendo bien recibida esta colaboración, al igual que la vez anterior.

El alcalde Juan Carlos Muñoz, señaló que el proceso que comenzó el jueves 10 de diciembre, ya ha disminuido la atención de usuarios en un 80%, esto debido a que fueron menos las personas que solicitaron la asistencia en esta oportunidad. Pese a esto, el edil aseguró que la atención se mantendrá todo lo que sea necesario.

Desde el DAEM, se dispuso tanto de personal, espacios y la tecnología para colaborar con aquellas personas que no sepan usar internet o no puedan utilizar este medio con el fin de que nadie quede fuera de plazo para solicitar su porcentaje.