Social 26-02-2021

Municipalidad de Cauquenes continúa entregando sillas de ruedas



Esta no es la primera vez que el municipio cauquenino, por intermedio del alcalde y los concejales, realizan estas muestras de apoyo social hacia las personas y familias que lo requieren.



Dentro del plan de ayuda social que realiza la Municipalidad de Cauquenes desde hace 12 años, se ha realizado la entrega desde la misma fecha más de 200 sillas de ruedas y hoy un porcentaje no menor se han cambiado por sillas eléctricas para personas que la necesiten, cambiando de esta forma la calidad de vida de él o ella y toda su familia.

El alcalde Juan Carlos Muñoz entregó la nueva silla de ruedas eléctrica para una persona afectado por una enfermedad por la cual ha tenido que sufrir la falta de movilidad.

El alcalde señaló que lo que hace la Municipalidad de Cauquenes es fundamental para ir en ayuda de quienes lo necesitan. “Entregamos una nueva silla de ruedas eléctrica. Felicitaciones y espero de todo corazón que con este pequeño aporte su calidad de vida sea aún mejor. Un abrazo y a seguir ayudando a nuestra gente”.

Esta no es la primera vez que el municipio cauquenino, por intermedio del alcalde y los concejales, realizan estas muestras de apoyo social hacia las personas y familias que lo requieren.