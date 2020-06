Crónica 20-06-2020

Municipalidad de Cauquenes en terreno por frente de mal tiempo



Equipos municipales han recorrido gran parte de la comuna para ir resolviendo los principales problemas



Desde que se anunció que un frente de mal tiempo traería intensas lluvias y por un tiempo prolongado, la Municipalidad de Cauquenes estructuró un plan de ayuda para los vecinos y sectores que se pudiesen ver afectados con equipamiento y personal.

El alcalde Juan Carlos Muñoz, informó que el equipo de emergencia fue reforzado por personal de las cuadrillas municipales, como de movilización, para ir a colaborar con bomberos, carabineros y resolver problemas que se han presentado en distintos puntos de la comuna.

Así se comunicó que se han desarrollado trabajos por anegamientos en Villa Esperanza 4, en el Barrio Estación Los Libertadores, en Las Rocas, sector Porongo, Aníbal Pinto, Los Acacios y Las Araucarias.

Los problemas de anegamiento, en su mayoría, se han producido en muchos casos por culpa de por los mismos habitantes de las viviendas, al realizar trabajos o ampliaciones que no han sido ejecutadas de la mejor forma, por lo que se realiza un llamado, por parte de las autoridades comunales, a no ejecutar trabajos sin la asesoría correspondiente.

Por otra parte, se ha realizado la limpieza de canales que circundan la ciudad, como de sectores urbanos, además de despejar corredores de aguas. Pero nada de esto es efectivo, sin la colaboración de la comunidad, que, al botar basura en lugares no permitidos, muchas veces producen problemas que al llover se transforman en problemas para los mismos vecinos.