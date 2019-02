Crónica 22-02-2019

Municipalidad de Cauquenes ha puesto más de mil 700 chip a mascotas

Dentro del proceso de la nueva Ley Cholito, el alcalde aseguró que por el momento no habrá fiscalización, realizando un llamado a la comunidad para que estén atentas a situaciones anómalas, donde personas mal intencionadas se aprovechen de esto para sacar beneficios.

Desde la Municipalidad de Cauquenes aseguraron que el proceso de inscripción y postura de chip a las mascotas de la comuna ha sido todo un éxito, instalando más de mil 700 chip e inscripciones a perro y gatos absolutamente gratis en el Departamento de Desarrollo Rural (DDR).

El alcalde Juan Carlos Muñoz, aseguró que, debido a la alta demanda, el municipio cauquenino adquirirá mil 600 chip más, para abarcar a cerca de 3 mil 300 mascotas, donde también se incluyen los animales callejeros y todo el proceso de inscripción.

No habrá fiscalización

El alcalde Muñoz realizado un llamado a la comunidad para que este atenta frente a inescrupulosos que se están haciendo pasar por inspectores municipales para cobrar dinero, debido que la Municipalidad de Cauquenes, por el momento, no realizará la fiscalización de la nueva ley.

Debido a esto, la autoridad comunal, instó a los vecinos a denunciar ante los órganos pertinentes si son víctimas o han intentado tratar de timarlos, debido a que los inspectores municipales no estarán realizando esta función.

Por otra parte, el municipio cauquenino, por intermedio de su equipo jurídico esta analizando algunas de las denuncias para ver que acciones procederán en este tipo de casos.