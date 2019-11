Social 26-11-2019

Municipalidad de Cauquenes refuerza plan de trabajo social

Frente a la situación que vive el país, el alcalde Juan Carlos Muñoz instruyó reforzar el plan social que ha sido el eje de su administración y que va en directo beneficio de quienes lo necesitan en la comuna.

Por ejemplo, se mantendrá la asistencia para quienes deban enterrar a un familiar, siendo este doloroso proceso cero costos para las familias. A esto se suma la cancelación de servicios básicos. Uno de los puntos que ha estado en la contingencia es la apertura de prácticamente todos los municipios del país para la entrega de canastas familiares, proceso que la Municipalidad de Cauquenes realiza hace año, siendo un verdadero aporte para miles de familias que no tienen nada. En todos los casos la evaluación social determinará si corresponde la ayuda completa o parcial.

Dentro de esta estructura, se contempla la ayuda concreta con materiales de reconstrucción, enseres y asesoría social en casos de incendios de viviendas, para que las familias afectadas no estén solas y puedan recuperar en parte lo perdido.

TRABAJO

En materia laboral, el municipio ejecuta programas de empleo con fondos propios, los que dan trabajo a más de un centenar de familias de la comuna, los que se suman a los PMU otorgados por el Gobierno.

Por otra parte, se han reforzado los operativos para los sectores rurales de Cauquenes, proceso que se viene realizando hace más de 11 años y abarcando a unas 80 localidades, donde la problemática de caminos, agua, atención animal y la entrega de ayuda social es fundamental para miles de familias de escasos recursos y que viven, en muchos casos, en condiciones complejas.

SALUD

En materia de salud, la Municipalidad de Cauquenes compra y entrega los remedios de las personas que lo requieren de forma gratuita. Si bien no existe una farmacia popular en la comuna, el alcalde Juan Carlos Muñoz destacó que lo hace el municipio por intermedio de su departamento de salud, llegando a solucionar los grandes problemas en la materia, sobre todo de los más vulnerables y de quienes están en la tercera edad.