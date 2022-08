Social 11-08-2022

Municipalidad de Colbún continúa entregando atención a mascotas con clínica veterinaria móvil

Un servicio gratuito con el que están recorriendo diferentes sectores de la comuna, acercando controles de salud, vacunación y desparasitación para perros y gatos.



Apoyando la tenencia responsable de mascotas como ha sido solicitado por el Alcalde de Colbún Pedro Pablo Muñoz, la Clínica Veterinaria Móvil Municipal sigue recorriendo la comuna, llegando con estas atenciones para las mascotas de las familias de diferentes sectores. Desde la OMDEL están a cargo de estos operativos para los que cuentan con un Equipo formado por médicos Veterinarios y asistentes, que realizan estos controles a perros y gatos.



“Por instrucciones de nuestro Alcalde continuamos con estos operativos con desparasitación y vacunación antirrábica, atendiendo las mascotas de los vecinos hace más de un mes en terreno, llegando a sus diferentes sectores, lo que coordinamos con las juntas de vecinos, estamos muy contentos por la respuesta de la comunidad, todos muy preocupados por sus mascotas, así que felices de poder contribuir en su cuidado, lo que era un compromiso del Alcalde Pedro Pablo Muñoz”, dijo Francisco Parra, Jefe OMDEL Colbún.



Para los vecinos y vecinas de los sectores hasta los que ya han llegado con estas atenciones veterinarias, es muy importante contar con este servicio en terreno, ya que para ellos es difícil poder trasladar hasta la zona urbana a sus mascotas, y además a estas atenciones que en forma particular son de alto valor y no siempre está al acceso de todos.



“Espectacular que el Alcalde haya implementado esta veterinaria móvil porque es necesario para los diferentes sectores, ya que muchas veces no todas las personas cuentan con los recursos para poder atender a sus mascotas, una problemática y necesidad que teníamos y que gracias a Dios el Alcalde buscó la forma de apoyarnos”, indicó Silvia Zúñiga, Presidenta junta de vecinos Sector Millamalal- Huaso Campesino.



“Este perrito lo encontré en la calle y le faltaba una vacuna y lo desparasitaron, así que ahora va a quedar al día. Esto es una muy buena iniciativa, sobre todo para animales grandes que es muy difícil trasladarlos, y además gratis, súper bien”, señaló Freddy Rivas, vecinos del sector Millamalal- Huaso Campesino.



La compra de esta Clínica Veterinaria Móvil, se realizó con recursos municipales y con el aporte de la Empresa Colbún S.A., un proyecto que presentó y gestionó el Alcalde Pedro Pablo Muñoz, ya que tenía muy presente la necesidad de atención para las mascotas presentada por las familias de la comuna, iniciativa que también fue apoyada desde el Concejo Municipal por las autoridades locales.