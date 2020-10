Social 03-10-2020

Municipalidad de Colbún entregó 8 mil 200 fardos a más de mil pequeños agricultores de la comuna



Así lo informó el Alcalde Hernán Sepúlveda, quien indicó que este proyecto se realiza gracias al Programa de Alimentación Invernal 2019 que es financiado en su totalidad por el municipio

En Colbún terminó la entrega de fardos para pequeños agricultores, Programa de Alimentación Invernal 2020 financiado totalmente por el Municipio, con la idea de apoyar a los productores en la alimentación de sus animales durante la temporada de invierno, forraje con el que llegaron a más de mil colbunenses que pudieron contar con este beneficio.

“Finalizamos la entrega de fardos de este año 2020, donde fue un poco distinto, debiendo cumplir todas las medidas sanitarias que nos solicitaron desde el Ministerio de Salud. Beneficiamos a 1.040 usuarios, comparado con el año pasado que el apoyo fue a más de 800 agricultores, aumentamos la cantidad de fardos que entregamos y nos sentimos muy bien por ayudar a estos colbunenses, ya que los que más fardos reciben son los más pequeños ganaderos, porque el programa está enfocado en las personas que más lo necesitan”, indicó el Alcalde Hernán Sepúlveda.

El Alcalde agregó que, “este trabajo no sería posible sin la Omdel, ya que esta labor fue más desafiante y las entregas de fardos no generaron ningún brote, ningún contagio de coronavirus, porque todo se realizó de buena manera”.

8 mil 200 fueron los fardos entregados durante este año 2020, tal como fue comprometido por el alcalde Hernán Sepúlveda, forraje de buena calidad y que como fue destacado por los agricultores llegó en el mejor momento, cuando las praderas ya no eran una alternativa de alimentación porque debido a las heladas ya estaban secas, y cuando los fardos también son muy escasos y a altos precios.

Cornelio Becerra, Jefe Omdel de Colbún agregó que, “las cifras son importantes para nosotros porque superamos los mil fardos que entregamos y beneficiamos a 1.040 agricultores, y este año había una mayor necesidad y gracias a Dios pudimos responder a las necesidades de la gente que cumplía con los requisitos”.

Esta entrega de fardos finalizó con gran éxito llegando a 33 sectores de la comuna, un gran beneficio que durante esta administración ha aumentado en cantidad y calidad del forraje, todo esto con la idea de apoyar el trabajo de los agricultores, objetivo que persigue esta administración, en busca de entregar los beneficios que los colbunenses necesitan.