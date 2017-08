Crónica 23-08-2017

Municipalidad de Colbún pagó primera cuota de la demanda presentada por profesores

Se trata de 450 millones de pesos



En la comuna de Colbún se comenzaron a entregar los cheques correspondientes a la primera cuota del pago de una deuda que por años había mantenido en Municipio con ellos.



El alcalde Hernán Sepúlveda y su equipo de trabajo, luego de diversas reuniones con parlamentarios y otra autoridades, pudo concretar este pago.

“Se ha cumplido con el primer pago de esta deuda de más de mil millones de pesos, un reconocimiento para los profesores, para la labor que ellos realizan, independiente de la causa de esta demanda, no me cabe duda que lo merecen”, señaló el jefe comunal.

Por su parte, la presidenta del Colegio de Profesores de Colbún, Adriana Gascón, indicó que “se negoció 3 años el pago de esta deuda. Los profesores estamos recibiendo lo que es nuestro y que la administración anterior no canceló ni menos reconoció la deuda, por eso tuvimos que llegar a tribunales. Gracias al actual alcalde Sepúlveda se pudo materializar este pago”.