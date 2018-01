Crónica 09-01-2018

Municipalidad de Linares establece Puntos Ecológicos en precordillera

La Municipalidad de Linares, dada la contingencia de la temporada estival, estableció dos puntos ecológicos en la pre cordillera de la comuna de Linares, lo que permitirán mantener un registro de turistas en la zona, según lo dio a conocer el alcalde Mario Meza.

Monte Oscuro y Llancanao fueron los dos sectores elegidos por la Municipalidad de Linares y el equipo de emergencias de la misma municipalidad, para ser fijados como puntos ecológicos en la zona precordillerana de la comuna. El objetivo principal es tener un “catastro informativo” del número de personas que suben a disfrutar de las bondades turísticas de la zona, además de mantener un control medioambiental y permitir información más fluida entre las instituciones públicas y privada.

“Desde el Gobierno Comunal y agrupaciones como Ventisqueros se hacen esfuerzos tremendos para ser responsables con el cuidado del medio ambiente, pero no sirve de nada estos esfuerzos son aislados, éstos tienen que ser de manera conjunta, lo que significa que las personas que suban al cajón precordillerano tiene que ser responsables con el cuidado de la naturaleza, además de ser cuidadosos con la basura, las fogatas y el material que no se pueda reciclar, el que tiene que ser bajado a los contenedores que hemos fijado. Hemos duplicado el número de camiones y sus recorridos a ambos cajones precordilleranos. Estamos implementando estos puntos ecológicos con señaléticas. Respecto a los posibles incendios forestales hemos implementado los maqui 18 y 19 en el sector de Llepo, para las brigadas, pero todo esto no sirve si la comunidad no se compromete de verdad”, aseveró el jefe comunal.

Sebastián González es el encargado del refugio ecológico de Monte Oscuro, quién se refirió a la responsabilidad de prestar apoyo en el Santuario del Achibueno: “estoy muy agradecido por el desafío y la gran responsabilidad que me ha entregado el alcalde. Acá tendré un registro de cada una de las personas que suban a la cordillera donde estaré listo para prestar primeros auxilios, si es que existiera algún accidente”. González, es oriundo de la zona y conoce cada rincón del sector, donde será el encargado mantener las comunicaciones con las unidades de rigor, además de prestar ayuda en el ámbito turístico y primeros auxilios en caso de ser requerido.

En la ocasión el alcalde Meza, fue acompañado por el encargado de emergencias, Marcelo Retamal, quién destacó la instalación del punto ecológico que permitirá establecer un protocolo de comunicación entre las instituciones públicas y privadas.

Cabe mencionar que el refugio ecológico de Monte Oscuro, funcionará las 24 horas en caso de que sea necesario establecer el protocolo de emergencias a nivel comunicacional con las entidades públicas que se requieran, mientras que el punto ecológico de Llancanao, contará con turnos encabezados por personal municipal capacitado para dicha labor.