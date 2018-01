Cultura 17-01-2018

Municipalidad de Linares reconoce a ex Director del Museo de Arte y Artesanía

- Patricio Acevedo, quien jugó un rol clave en la modernización del edificio, se acogió a jubilación



En el Salón de Honor de la Municipalidad de Linares, el alcalde Mario Meza realizó una ceremonia de reconocimiento para el ex director del Museo de Arte y Artesanía, Patricio Acevedo, quien jubiló luego de más de 20 años en el servicio público de la ciudad.



En la ocasión, el alcalde Mario Meza, reconoció la trayectoria del profesional, destacando el rol clave que cumplió para la modernización del edificio del Museo. “Hemos entregado un reconocimiento a quien desde el año 1999 hasta diciembre 2017, desempeñó las funciones como director del Museo de Arte y Artesanía de Linares, Patricio Acevedo, de profesión Cientista político y Administrador Público. Patricio, ha jubilado, pero sabemos que pese a esto, seguiremos contando con él, porque su compromiso y vocación con el servicio público, el arte y la música seguirán siendo un camino de contribución a nuestra comuna”.







Además de ser uno de los impulsores del nuevo Museo de Arte y Artesanía de Linares, Patricio Acevedo, destaca por el libro “Rari, Las Manos que Vuelan” (1999), páginas en las que se recopila la biografía de artesanas destacadas de la zona. Además, explica, en parte, la historia de Rari, el tejido en crin y la forma de vida de las tejedoras, sus familias.



HOMENAJEADO

El ex Director del Museo, Patricio Acevedo, se mostró muy emocionado luego de recibir el galardón, señalando que es gratificante que le reconozcan públicamente su labor. “Es muy gratificante para uno que después de una carrera en el servicio público, el municipio de tu ciudad te haga un reconocimiento, después de 20 años de entrega absoluta. Tengo sentimientos encontrados, porque también siento el duelo que me genera mi partida. En todo caso queda la sensación de que en este tiempo deje una huella”, afirmó.



DIRECTORA (S)



En la misma línea la directora subrogante del Museo de Arte y Artesanía, Margarita Valenzuela, comentó que “estamos muy contentos que la municipalidad, tanto el alcalde como los concejales, hagan un reconocimiento, un homenaje y demuestren cariño hacia Patricio, quién fue una persona que consiguió muchos logros tanto en infraestructura, manejo y con el personal bajo su dirección, lo que permitió transformar esta casa cultural en el Museo más importante de la Región del Maule”.