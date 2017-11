Crónica 04-11-2017

Municipalidad de Linares reconoció a deportistas destacados

Se trata de Carlos Muñoz y Sebastián Méndez.

Como ha sido la tónica de la administración encabezada por el alcalde Mario Meza, la Municipalidad de Linares ha realizado reconocimientos a los deportistas que se han destacado representando a su comuna. Con esa premisa se entregó un galvano al tenista paraolímpico Carlos “Caco” Muñoz y al representante del tenis de mesa sub15, Sebastián Méndez.



La ceremonia estuvo encabezada por el alcalde (s) John Sancho, quien compartió con ambos atletas, escuchando sus hazañas, las que los situaron en lo más alto de sus disciplinas: “Nosotros como municipio hemos sumado aportes marginales para estos deportistas, tenemos la voluntad y así cada día poder hacer más, en la medida de que ordenemos de mejor manera el presupuesto municipal. Acá hay ejemplos de vida y de convicción”, dijo la autoridad comunal que felicitó personalmente a ambos deportistas, por ser referentes para Linares, destacando el hecho de que llevan la bandera de su ciudad.



Carlos “Caco” Muñoz ganó un torneo internacional (IPF) en la ciudad de Melipilla hace unos días, donde se presentaba como el dos de Chile y ese triunfo lo dejó a la cabeza del tenis paralímpico nacional. Tras la ceremonia realizada en la Municipalidad de Linares Muñoz comentó: “Estoy súper contento con el reconocimiento. Esto es una motivación para seguir entrenando más duro y conseguir muchas más cosas, en lo personal y para la ciudad de Linares”.



Finalmente, “Caco” Muñoz repasó el triunfo en la final, donde le ganó al otrora uno de Chile, Pablo Araya. “Gané 6 a 1 el primero, pensé que estaba soñando. En el segundo lo tenía fácil y perdí, pero andaba fuerte de cabeza y lo gané en el tercero. Fue una alegría la de gritar campeón y una emoción muy grande”, indicó.



Por su parte, Sebastián Méndez de 14 años, del “Octavo A” de la Escuela Agrícola Salesiana Don Bosco Linares, se coronó campeón nacional sub15 de tenis de mesa. El joven tenimesista comentó: “hay muchos jugadores que les cuesta entrar, llevan cinco años entrenando y nada. Yo llevo un año jugando. Entrené mucho y los entrenadores me han enseñado muchas cosas. No me cuesta aprender. Estoy sorprendido de los resultados”.