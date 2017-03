Social 11-03-2017

Municipalidad de Linares reconoció labor de Bomberos

La ceremonia se realizó en el frontis del edificio consistorial

La corporación Municipal de Linares, presidida por su alcalde Mario Meza, reconoció con un homenaje -en el frontis del edificio consistorial de la Municipalidad- a los bomberos de la comuna, debido a su trabajo desplegado en los incendios forestales que afectaron a esta zona en enero pasado, esta actividad contó con la presencia de los concejales.

Con esa premisa, los 200 voluntarios que representaban a las cinco compañías de Linares recibieron sus respectivas medallas, por parte del edil.

Se reconoció también al directorio del cuerpo de bomberos, encabezado por el superintendente Héctor Sepúlveda y a los integrantes de la comandancia, guiados por el comandante Rodrigo Beals. Además, se entregaron galvanos a los empresarios que colaboraron en esta emergencia, como la empresa Tricam, Asfaltos del Maule y Emilio Balboa.

El alcalde Mario Meza señaló que “son héroes anónimos que arriesgan su vida por los demás. Los vi desde la primera línea en su arduo trabajo, con jornadas de 24 horas y turnos rotativos. Sé del esfuerzo por parte de los bomberos y también del personal municipal”.

En la ceremonia, el capitán Carlos Retamal estuvo al frente, por parte de la Primera Compañía “Bomba Linares”; De la Segunda “Arturo Prat Chacón”, el capitán Héctor Ulloa; De la Tercera “Manuel Rodríguez”, el capitán Cristian Acevedo; La Cuarta Compañía estuvo formada tras el vicesuperintendente Carlos del Campo. Y finalmente, la Quinta Compañía de Especialidades, fue encabezada por el capitán Gabriel Atala.

En la oportunidad se recordó que este mega incendio fue una emergencia a nivel país, donde la comuna de Linares no fue la excepción. 2500 hectáreas devastadas por el fuego, 90 albergados, siete inmuebles incinerados. Además, 27 personas tuvieron que recibir atención médica. Por precaución, se evacuaron cinco mil vidas entre veraneantes y residentes, número no menor.

En Linares, no existieron víctimas fatales, debido al trabajo mancomunado de bomberos, brigadistas, privados y los equipos comunales comandados por el alcalde Mario Meza. Este punto fue positivo en la comuna, ya que este mega incendio que en total destruyó más de 400 mil hectáreas en Chile y dejó diez fallecidos en el país.