Nacional 15-05-2018

Municipalidad de Lo Barnechea se querella por crimen de joven que intentó frustrar robo en su casa

La Municipalidad de Lo Barnechea anunció que se querellará contra quienes resulten responsables del crimen del hombre de 28 años que perdió la vida al intentar repeler el asalto a su casa, protagonizado por desconocidos. Los delincuentes ingresaron anoche al inmueble de calle Cerro Pan de Azúcar, tras forcejear con los padres de la víctima fatal, abordados cuando llegaban a su hogar.

"Toda la comunidad de Lo Barnechea está apenada y desconcertada. No estamos acostumbrados a que delincuentes entren a una casa y asesinen a un joven. Es primera vez que ocurre un homicidio de estas características, antes habíamos visto riñas con resultado de muerte, pero no esto, aseguró el alcalde Felipe Guevara. Es por esto que, afirmó, iniciarán acciones legales contra quienes resulten responsables del crimen, que aún no tiene detenidos. El edil señaló: "Vamos a aportar la información que nosotros tenemos respecto de los hechos de anoche, a través de nuestras cámaras de seguridad". La víctima fatal fue identificada como Álex Ramirez, quien vio a través de las cámaras de seguridad de su casa que sus papás estaban siendo asaltados. El subcomisario de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI Marcelo Sánchez señaló que cuatro encapuchados los interceptaron y "con violencia y amenazas los hicieron ingresar y encerraron en un dormitorio". "El joven tomó un arma de fogueo y trató de alguna forma de asustarlos para que los delincuentes abandonaran la casa, sin pensar que lo iban a repeler con un arma de fuego. Ellos, al verse enfrentados a una persona con un arma, que aparenta ser real, hacen uso de las armas que estaban usando para amenazar a la familia", relató.