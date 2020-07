Crónica 24-07-2020

Municipalidad de Parral intervino ruta correspondiente al MOP tras nula respuesta de Vialidad



La Municipalidad de Parral informó que frente a la nula respuesta por parte de Vialidad, se decidió intervenir con recursos propios, el paso bajo nivel hacia el sector de Viña del Mar, en la Ruta 128; zona que históricamente presenta considerables inundaciones ante la presencia de lluvias, especialmente durante los meses de invierno.



En reiteradas ocasiones, la actual administración local ha solicitado a las autoridades responsables y competentes, una solución definitiva, sin tener respuesta concreta a la fecha, considerando además que el organismo estatal, abona considerables cifras de dinero a una empresa externa para su mantenimiento.



En este sentido, la Alcaldesa Paula Retamal mencionó que “esta ruta es de tuición del Ministerio de Obras Públicas. Hemos insistido hasta el cansancio con Vialidad, para que puedan dar una solución definitiva. Hace un año ellos se comprometieron a resolverlo, pero ya vemos que hasta la fecha no tenemos respuesta. La paciencia se agota, no podemos seguir esperando, y por ello hemos decidió intervenir nosotros mismos, para remediar esta problemática que tanto afecta a nuestros vecinos”.



La jefa comunal agregó que “quiero agradecer la voluntad de un vecino del sector, que nos autorizó a evacuar la histórica inundación que aquí se genera. Vamos a trabajar con dedicación y vamos a resolver esta dificultad”.



Del mismo modo, el consejero regional Patricio Ojeda, señaló que “la verdad es que este tipo de cosas son las que hacen entender el descontento de las personas. Lamento que esto no se haya atendido al nivel que correspondía hacerlo, y valoro la decisión de la municipalidad de tomar cartas directas en el asunto. Es lo que corresponde si Vialidad no ha dado señales, ni intención de hacerlo”.