31-03-2022

Municipalidad de Parral realiza un apoyo integral y gratuito a los adultos mayores de la comuna



• Se busca que los mayores de 60 años cuenten con asistencia permanente, mediante médico a domicilio, limpieza de cañones de sus estufas, operativos en terreno y banco de ayudas técnicas, entre otros.



Uno de los focos más importantes de la administración municipal de Parral son los adultos mayores, quienes han crecido en población en la comuna, registrándose en la Casa del Adulto Mayor alrededor de 5 mil 100 personas. Es por ello que se llevan adelante distintos programas y beneficios en forma directa, como la campaña de donación de ayudas técnicas, operativos en terreno, limpieza de cañones de estufas y el programa Médico municipal a domicilio, entre otros.

Éstos, organizados por medio de la Casa del Adulto Mayor, inaugurada en el primer semestre 2021 (ubicada en calle Dieciocho #600, esquina Ignacio Carrera Pinto), presta una asistencia completa a este grupo etario, desde los 60 años. Es así que este año, el Programa de Médico Municipal a Domicilio continúa, siendo beneficiados directos los adultos mayores de la comuna.

La alcaldesa de Parral, Paula Retamal, comentó que “se dejó establecido para este año el presupuesto para el Programa y así continuaremos con esta nueva política pública que hemos desarrollado, porque entendemos que la gente lo necesita”.

Así mismo, la Directora de Desarrollo Comunitario, María Claudia Jorquera, aseguró que se contará desde abril con un médico, un tens y un equipo móvil que estará al servicio, visitando a los adultos. “Pretendemos mejorar su calidad de vida y de seguro que se cumple, pues sólo en el segundo semestre del año pasado se atendió alrededor de 2.500 personas y así prevenimos el contagiarse en esta Pandemia, teniendo siempre una coordinación con el Departamento Municipal de Salud”, explicó la Dideco.

“LIMPIEZA DE CAÑONES DE ESTUFAS DOMICILIARIAS”

Actualmente, están abiertas las inscripciones para la “Limpieza de cañones de estufas domiciliarias", acción preventiva gratuita que permite aumentar la seguridad de los hogares durante la próxima temporada invernal. Para ser parte de este beneficio, los interesados pueden llamar al +569 940307477.

La encargada de la Casa del Adulto mayor, Daniela Jiménez, comenta que se pueden inscribir quienes sean parte de la comuna, no importando si viven en el sector rural o urbano o si tienen casas de 1 ó 2 pisos. “Hasta un tercero puede inscribirles, no es necesario que los adultos mayores visiten la casa, lo importante es hacer todo más fácil para ellos… Se pretende comenzar con la limpieza la última semana de marzo, para ello se generará una ruta para que se trabaje en el sector a intervenir y se ocupe bien el tiempo. Será ordenado el cronograma, siendo éste el segundo año consecutivo de este servicio”, puntualizó Daniela.

“CASA ADULTO MAYOR EN TERRENO"

Además, la Casa del Adulto Mayor realiza operativos en terreno, acercando sus servicios a la comunidad. En las actividades se presta apoyo con impresión de Tarjeta del Adulto Mayor, inscripción para limpieza de cañones de estufas, toma de hora para beneficio de podología, toma de hora para atención psicológica, y DIDECO móvil para ayudar a actualizar los Registros Sociales de Hogares.

Es más, luego de la gran convocatoria que tuvo el operativo en el sector de Viña del Mar, realizado la semana pasada, es que se visitarán nuevos sectores de la comuna para seguir apoyando a los adultos mayores que no tiene redes de apoyo o que no cuentan con movilización.

OPERATIVO

Además, por medio de un convenio que tiene la Corporación de Desarrollo y la Fundación Kaplan, este fin de semana (2 y 3 de abril), se realizará un operativo con 10 médicos cardiólogos en el CESFAM Arrau Méndez a adultos que ya estén inscritos en la Casa del Adulto Mayor.