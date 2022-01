Nacional 06-01-2022

Municipalidad de Pica no atenderá al público por posible brote de covid en medio de alza que afecta a Tarapacá

La Municipalidad de Pica, en la Región de Tarapacá, informó de un posible brote de casos de covid-19 entre los funcionarios del recinto, por lo que el edificio consistorial se mantendrá cerrado por este miércoles 5 de enero. "Les informamos que por posibles casos de covid-19 de algunos funcionarios de nuestra ilustre Municipalidad de Pica, el día miércoles 05 de enero, el edificio consistorial se encontrará cerrado hasta obtener el examen PCR", informaron desde el municipio a través de un comunicado.



Acorde con lo señalado por la administración dirigida por el alcalde Iván Infante, el posible brote no se habría generado en dependencias de las municipalidad, "si no por actividades particulares de los funcionarios. Sin embargo, es importante resguardar la salud de nuestros trabajadores y la comunidad". Pese a ello, a través del comunicado señalaron que las oficinas externas de la municipalidad, tales como Daem, Dideco, Salud, entre otras, seguirán funcionando con normalidad. Por el momento, desde la administración de Pica no han informado si el día de mañana el edificio consistorial abrirá con normalidad, pero aseguran que "estarán informado de forma oportuna". De acuerdo con el último reporte del Ministerio de Salud, Tarapacá es la región con la mayor tasa de casos activos a nivel nacional, con una tasa de 232,8 contagios por cada 100 mil habitantes. Hasta este domingo, se registraban 988 personas capaces de contagiar a otras y la positividad de la PCR en la última semana es del 7%.