Crónica 01-03-2017

Municipalidad de Retiro realizó entrega de calzado a más de 80 familias

El Martes 28 de Febrero, en el salón consistorial de la municipalidad de Retiro, se llevó a cabo la entrega de calzado escolar para más de 80 familias de escasos recursos de la comuna. En dicha actividad, estuvo presente la primera autoridad comunal, alcalde Rodrigo Ramírez Parra, el cual dio a conocer su gran preocupación por todos aquellos vecinos los cuales no cuentan con un trabajo estable. Dijo además, que la municipalidad junto al departamento social, trabajan día a día, con el objetivo claro de poder apoyar cada una de las necesidades de todas aquellas personas que no cuentan con un sustento digno para el desarrollo de sus familia.

Es importante señalar que dicho programa “Calzado escolar para estudiantes de escasos recursos de la comuna”, es una iniciativa netamente municipal, el programa basa su justificación en apoyar a las familias con la finalidad de estimular la educación comunal; entregar calzado escolar a quienes por motivos presupuestarios no pueden adquirirlos por si solos; apoyar la inserción educacional oportuna, contribuir a una mayor igualdad social y facilitar el acceso a oportunidades a familias con presupuesto inestable.