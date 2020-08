Crónica 05-08-2020

Municipalidad de San Javier amplía testeos PCR a 10 empresas de la comuna



Tras el aumento de casos covid-19, el municipio de San Javier implementó nuevas medidas para proteger a la población a través de testeos comunitarios aplicados en hogares de menores, ancianos, empresas y transportistas.

En el hogar de ancianos San Vicente de Paul, profesionales del CESFAM, tomaron exámenes a un grupo de 56 adultos mayores, al personal en turno, y a quienes se encontraban en días de descanso.

“Hoy más que nunca no podemos bajar las manos, es importante que todos sigamos las medidas de seguridad y prevención para no aumentar explosivamente los contagios en nuestra comuna. Proteger a nuestras familias y a los adultos mayores, nos va a permitir que no haya brotes importantes”, sostuvo el alcalde Jorge Silva.

Según Carlos Estrada, director comunal de salud, “en promedio la capacidad de testeos que se pueden realizar diariamente es de 60. El tiempo de respuesta es entre 48 y 72 horas, por eso las empresas comprometidas cumplirán un estricto protocolo para resguardar la salud de sus trabajadores y sus familias”.