Crónica 25-03-2021

Municipalidad de San Javier ratificó la decisión de no retornar a clases presenciales ante fallecimiento de alumna diagnosticada de PIMS



Con tristeza y angustia se recibió la noticia del fallecimiento de Trinidad Ruiz Orellana de 11 años, alumna de la escuela Gerónimo Lagos Lisboa que fue diagnosticada con el Síndrome Inflamatorio Multisistemico Pediátrico, o conocido como PIMS por su sigla en inglés, enfermedad asociada al Covid 19.

“Como municipio ratificamos la postura de nuestro alcalde Jorge Silva respecto de no retornar a las clases presenciales. Creemos como Municipio que la decisión adoptada en esta comuna de San Javier es la correcta, porque la situación es demasiado insólita, inédita, no sabemos a qué nos enfrentamos con este virus y hoy vemos el fallecimiento de una de nuestras alumnas. Afortunadamente nuestro alcalde tomó la decisión de mantener las clases online y no retornar a las aulas, y eso nos deja tranquilos hoy, porque no queremos volver a las aulas, no queremos exponer a nuestros alumnos ni a enfermedades, ni mucho menos a fallecimientos como el que lamentamos ahora”, dijo la alcaldesa subrogante Alejandra Bahamondez.

Los restos mortales de la menor están siendo velados en la localidad rural de Vaquería, donde tiene domicilio la familia materna de Trinidad, quien fue sepultada ayer en el parque jardín de San Javier.