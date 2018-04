Nacional 20-04-2018

Municipalidad de Santiago asegura que recolectores de basura retomaron sus labores anoche

El alcalde (s) Héctor Feeley aclaró que el paro fue generado por el no pago de horas extra a los choferes de camiones, que se debió a un error administrativo y que ya fue corregido.

"El grupo de choferes de camiones recolectores de basura decidió paralizar funciones debido al no pago de remuneraciones, específicamente de horas extraordinarias. Al día de hoy, esa situación está regularizada. La municipalidad ha pagado a los funcionarios lo que correspondía". Fueron las palabras que expresó este jueves el alcalde (s) de Santiago, Héctor Feeley, luego de que la comuna amaneciera con basura en las calles. El problema sumó relevancia debido a la marcha estudiantil programada para la jornada.

De acuerdo a la autoridad, el no pago se debió a "un error administrativo" en las planillas de remuneración de 196 funcionarios, lo que llevó a que 50 camiones anunciaran la paralización de las actividades de recolección. Los montos, aseguró, ya fueron transferidos a sus cuentas. "Los servicios del día de hoy, que parten a las 9 de la noche, van a ser tomados con total naturalidad”, añadió. Sin perjuicio del anuncio, el edil (s) confirmó que está en ejercicio un plan de contingencia contratado con una empresa externa, que se encuentra retirando la basura acumulada en las calles desde la madrugada. Además, anunció que la municipalidad se encuentra "requiriendo los procesos administrativos pertinentes para sancionar a las personas que no cumplieron con su deber (al cometer el error administrativo)".