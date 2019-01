Nacional 17-01-2019

Municipalidad de Santiago sale a explicar controvertida campaña en contra de quienes orinen en las calles de la comuna

La semana pasada, la municipalidad de Santiago lanzó la campaña "Santiago Vive Limpio" con el objetivo de cambiar algunas conductas de los transeúntes de la comuna. La idea, según explicó el alcalde Felipe Alessandri, es "concientizar a nuestra población sobre la importancia de cuidar la ciudad". Para ello se desplegaron en Santiago diversas pancartas con rostros "de sus habitantes" sufriendo las supuestas consecuencias de problemáticas como rayados, basura, colillas de cigarros y orina en la vía pública.

Esto último fue lo que gatilló hoy una controversia en redes sociales. En una imagen se muestra a un hombre identificado como Felipe Hernández, vecino del barrio Club Hípico, con el torso desnudo y recibiendo orina en su cabeza con una clara muestra de desagrado acompañado con la frase: "¡Oye! No me orines. La ciudad tiene vida y tu eres parte", fue el principal foco de críticas. "Los que hicieron la publicidad de la Municipalidad de Santiago, tiene la mente enferma" o "un asco de publicidad", han sido parte de los cuestionamientos vía Twitter que la municipalidad salió a responder por la misma red social. "A muchos les molestó nuestra alerta sobre gente que orina en la calle. Pues hay que decir y mostrar las cosas como son: la gente lo hace, y cosas peores. Es una incivilidad que no puede seguir pasando. Cuando ensucian nuestra comuna, es como si lo hicieran a nosotros mismos", señalaron desde la alcaldía, junto con agradecer a quienes se han mostrado a favor de la medida. Además, agregaron que "ensuciar nuestras calles con basura, orina o cosas perores, sí que nos hace enfermar, es como si ensuciaran nuestra casa. Si no generamos impacto, la gente no generará conciencia". Por último, la municipalidad recordó que "en los paseos peatonales hay baños que se mantienen en muy buen estado porque se cobra su uso. Hay otras opciones en vez de orinar en la calle, afuera de la casa de alguien o en un parque público donde van familias, niños, etc.".