Nacional 19-07-2020

Municipalidad de Villa O’Higgins fue condenada por vulnerar derechos de profesora desvinculada



El Juzgado de Letras del Baker-Cochrane determinó que la Municipalidad de Villa O’Higgins vulneró derechos fundamentales de la profesora Jessica Sánchez, que fue desvinculada a fines de 2018. Segun indica la sentencia, dada a conocer tras más de un año de proceso judicial, “el empleador lesionó el derecho fundamental de la trabajadora de derecho a la vida e integridad física y psiquica y, consecuencialmente, su derecho a la libertad de trabajo con ocasión de la renovación de su contrata”. “Uno está expuesto a que te puedan desvincular, pero son las maneras como lo hacen” explicó Sánchez, agregando que “uno espera argumentos, especialmente si durante cuatro años tu trabajo ha sido intachable”. Desvinculación en 2017 y primera denuncia en Contraloría Aunque el fallo se refiere a la no renovación de contrata realizada el 23 de noviembre de 2018, los problemas entre la profesora y el establecimiento se remontan a fines de 2017, cuando se le notificó, por primera vez, que no continuarían requiriendo sus servicios. La notificación se produjo en el contexto de la entrega del Liceo Pioneros de Sur para las elecciones presidenciales y parlamentarias. “Cuando fui a buscar mis cosas la encargada de educación en la calle me pasó la carta, me notificó en la calle, ‘acá está tu notificación del despido’, me dijo, en la calle, yo quedé plop, tomé mi carta y me fui”, recordó la profesional. La relación laboral se había extendido por cuatro años y sin problemas de desempeño. De hecho, tenía la jefatura de un curso y además había asumido la responsabilidad de encargarse de la certificación ambiental que poseía el establecimiento. Por esto recuirrió a la Contraloría, que el 9 de febrero de 2018 le dio la razón.