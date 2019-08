Política 18-08-2019

Municipalidades llaman a fortalecer la atención primaria de salud y terminar con listas de espera en hospitales

El Alcalde de La Granja y presidente de la Comisión de Salud de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Felipe Delpin, emplazó al Gobierno a solucionar el grave problema de listas de espera que afecta a los hospitales de nuestro país y que incluso ha provocado casos tan extremos como notificar horas médicas a pacientes ya fallecidos.

“Esta situación no da para más. Ya es hora de que pensemos nuevos caminos para solucionar este grave problema que afecta a tantos chilenos y chilenas. Lamentablemente, los hospitales que hoy construimos, ya están sobrepasados y no dan respuesta a la comunidad. O la respuesta es muy tardía, tal como ocurrió ahora con el vecino de La Serena”, criticó la autoridad comunal.

El alcalde Felipe Delpin aseguró que la manera más viable de dar una solución a este problema es a través del “fortalecimiento de la Atención Primara de Salud APS, donde hay que hacer la primera gran contención para que los hospitales no se vean colapsados y sobrepasados. Es ahí donde se puede terminar con estos cuellos de botella que se provocan en los hospitales”.