Crónica 30-01-2020

Municipio arregla baches en la ruta hacia Colbún Alto a la espera del asfalto definitivo



El Alcalde de Colbún Hernán Sepúlveda, se reunió con vecinos de la precordillera de la comuna, de los sectores de Colbún Alto, La Guardia y Los Boldos, con la finalidad de buscar soluciones rápidas al mal estado del camino, esto como arreglo previo, a la espera de la aprobación de los recursos para concretar 2,5 kilómetros de asfalto en este sector.

Es por esto que se acopió material del sector Los Boldos, con el objetivo de llenar los baches de la ruta, así los vecinos mejorarán su transitar por la vía y podrán tener una mejor conexión hacía el centro de la comuna y la ciudad de Talca.

“Hemos estado resistiendo con el mal estado del camino, esta ruta no cuenta con pavimento, es de tierra y los residentes nos han manifestado la dificultad que esto ha significado. Este camino no tiene mantención, porque los primeros kilómetros pertenecen al municipio y no a Vialidad. Desde Vialidad nos informaron que si no se entregaba la totalidad de la ruta, ellos no pueden hacerle la mantención a este camino. Pero como no podemos esperar más tiempo, es que decidimos dar una solución a corto plazo, por eso vamos a extraer material y con la maquinaria del municipio vamos a juntarlo y arreglar la subida de la virgen y varios caminos más de la ruta”, indicó el jefe comunal.

Los vecinos de Los Boldos, Colbún Alto y La Guardia, agradecieron las gestiones municipales para el arreglo de los baches, esto porque llevan más de 20 años luchando por el asfalto en este camino, ya que el actual estado perjudica la accesibilidad de todos quienes transitan por esta ruta hacía la precordillera.

Ramón Carrasco, Presidente de la Junta de Vecinos de Los Boldos dijo que “lo que queremos es echar material, que se apriete la subida de la virgen, la que está más mala, la idea es trabajar en esto y por eso agradezco a las autoridades por habernos escuchado, porque durante el año el arreglo del camino lo realiza la empresa Arauco, pero durante el verano no tenemos como mejorar la ruta”.

TRABAJO PREVIO AL ASFALTO

La idea desde la Municipalidad de Colbún es que mientras se aprueben los recursos, se arregle el camino para un mejor transitar durante este verano. Recordemos que durante el mes de julio de 2019 se ingresó de manera formal en el Gobierno Regional, el primer tramo del proyecto, que busca asfaltar parte del camino de Borde Lago, por lo que se espera sólo que se ponga en tabla en el Consejo Regional y posteriormente se apruebe el presupuesto.

Los trabajos comenzaron esta semana en la ruta, y durarán hasta el próximo sábado, por lo que se espera que los automovilistas y peatones que transitan en esta ruta hacía la precordillera, puedan recorrer en un camino que está en mejores condiciones, y a la espera de concretar la aprobación del asfalto de los primeros kilómetros del camino de Borde Lago.

“Iniciamos los trabajos, que son transitorios, principalmente para que la gente se pueda movilizar de mejor forma en esta temporada estival, ahora estamos en el kilómetros tres y estamos preparando cancha, vamos a perfilar y luego realizaremos unos ciclos de compactación, para que el camino tenga un poco más de durabilidad”, concluyó Cristian Guevara, Funcionario Obras Municipales de Colbún.