Crónica 08-02-2022

Cauquenes: Municipio centralizará atenciones por patologías respiratorias en el SAR

La directora del Departamento de Salud Municipal de Cauquenes, kinesióloga Alejandra Landeros, a través de una entrevista emitida por diversos medios de la comuna, dio a conocer los alcances que ha tenido la ola de COVID-19 en Cauquenes y cuáles serán las medidas adoptadas por la autoridad comunal.





1. HEMOS TENIDO UN ALZA IMPORTANTE DE CASOS ACTIVOS DE COVID 19 A NIVEL PAIS, ¿CUÁL ES LA REALIDAD A NIVEL REGIONAL Y COMUNAL?



A nivel regional y comunal, no hemos estado ajenos de esta realidad. LA Región del Maule, destaca a nivel nacional, dentro de las regiones con mayor aumento de casos nuevos. Por su parte, la comuna de Cauquenes, ha visto un aumento explosivo de casos activos, en las últimas dos semanas, lo que ha generado un aumento en las consultas en SAR y una mayor demanda para testearse.



2. ENTONCES, DE ACUERDO A ESTE AUMENTO DE CASOS, ¿EN QUE FASE SE ENCUENTRA LA COMUNA? ¿QUÉ SE PERMITE REALIZAR EN ESTA FASE?

Nos encontramos en FASE 3 o PREPARACIÓN.

Recordar que las medidas rigen los 7 días de la semana y no hay restricciones de movilidad, pero se mantienen las regulaciones de aforo y de operación de las actividades para reducir las aglomeraciones.

- Están permitidas las clases y actividades presenciales en sala cuna, JJII y establecimientos educacionales escolares y de educación superior.

- Reuniones residencias particulares, con máximo de 10 personas, o 25 si todos tienen pase de movilidad.

- Atención presencial a público, en lugar abierto o cerrado, con aforo de una persona cada 6 m2.

- Atención presencial en restaurantes, cafés y fuentes de soda, y gimnasios, en espacios cerrados, sólo asistentes con pase de movilidad, con distancia de 2m entre bordes de las mesas.

- Actividad física y deporte: en lugar abierto máx 100 o 200 si todos tienen pase de movilidad. En lugar cerrado máx 25 o 100 si todos tienen pase de movilidad.

- Actividades presenciales en clubes de AM (10 0 20 si todos tienen pase de movilidad) y centros de día (5 personas, todas con pase de movilidad).

- Actividades recreativas con o sin interacción



3. ¿QUÉ FACTORES HAN INCIDIDO EN EL AUMENTO DE CASOS EN CAUQUENES?



En general, este aumento de casos es multifactorial, por una parte, se debe principalmente, a la circulación comunitaria de la variante Omicrón, la cual ha sido la responsable de esta nueva ola de casos.

Otro factor atribuible a este aumento de casos, tiene que ver con el relajamiento de la población, en respuesta al agotamiento de estos 2 años de restricciones debido a la Pandemia de Covid 19, además que, en periodo estival, se produce una mayor movilidad de las personas, y mayor cantidad de reuniones sociales, debido principalmente a las fiestas de fines de año.

4. ¿QUÉ NOS PUEDE DECIR SOBRE LA VARIANTE OMICRON?



La variante Omicrón se ha manifestado con un mayor nivel de contagiosidad, transmitiéndose más rápido entre una persona y otra, pero de una manera más leve, debido principalmente al alto porcentaje de población vacunada, de acuerdo a los calendarios ministeriales.

Esto lo podemos evidenciar, que hoy, a pesar de esta nueva alza, con valores históricos de casos nuevos en un día (35.197 el día de ayer), tenemos una menor ocupación de camas críticas, en comparación con otros periodos de la Pandemia. Sin embargo, hemos visto un aumento exponencial de consultas en los servicios de urgencia (SAR, SAPU, UEH).

Dentro de los síntomas de esta variante tenemos: dolor muscular, fatiga, cefalea, principalmente. Además de cuadros febriles y dolor de garganta. En general, los síntomas son bastante similares a los que ya conocemos, aunque en los casos detectados, se ha observado que no presentan perdida de olfato ni gusto.



5. LA MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES, A TRAVES DE SU DEPARTAMENTO DE SALUD, ¿CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA ENFRENTAR ESTA NUEVA OLA DE COVID 19?



Nosotros contamos con recursos limitados y claramente insuficientes, que nos entrega el MINSAL para poder enfrentar esta nueva ola de COVID 19.

Sin embargo, estamos gestionando su uso, de la manera más adecuada posible; a la espera de que la bandera de lucha de los alcaldes, de la cual nuestra alcaldesa Nery Rodríguez es parte, logren que el MINSAL comprenda que la atención primaria es clave en el control de esta Pandemia, y que para ello es necesario que se les entregue recursos nuevos, para poder dar frente a esta nueva ola.

Con estos recursos, estamos priorizando en invertir en RRHH, infraestructura e insumos, necesarios para la ejecución de las prestaciones de vacunación COVID, testeo a través de búsqueda activa de casos y atención en el SAR.



6. DE ACUERDO A LAS NUEVAS DIRECTRICES DEL MINSAL ¿QUÉ DEBE HACER UNA PERSONA SI RESULTA POSITIVO, O PERSONA EN ALERTA?



El principal llamado, es poder distinguir cuándo la enfermedad es LEVE, MODERADA O GRAVE.

Si usted tiene síntomas leves, como fiebre hasta de 2 días, dolor de cabeza, dolor de garganta, congestión nasal. No es requisito testearse. Quédese en casa. Si requiere LM, acuda al SAR para evaluación médica.

Si tiene síntomas moderados, tales como fiebre por más de 2 días, o que no cede a medicamentos, tos y flema, escalofríos, dolor de cabeza de gran intensidad, afonía. Debe acudir al SAR a evaluación médica.

Si tiene síntomas de gravedad, tales como dificultad para respirar, dolor de pecho, quejidos al respirar, o se le hunden las costillas al respirar. Debe acudir al UEH más cercana, para evaluación médica.

En los casos de que el paciente sea un bebe menor de 6 meses, con cualquiera de los síntomas mencionados anteriormente, además de rechazo a la alimentación, decaído, resfrío, aunque sin fiebre. Debe acudir a un centro de salud para evaluación médica.



7. MUCHAS PERSONAS COMPRAN UN TEST EN FARMACIAS, EN ESOS CASOS, ¿QUÉ DEBEN REALIZAR EN EL CASO DE QUE EL RESULTADO SEA POSITIVO?



Se debe tener cuidado con el test adquirido en las farmacias, ya que éstos, en su mayoría, no corresponden a test de antígenos, o test rápidos, sino más bien, son test de anticuerpos y dependiendo del tipo de inmunoglobulina que testea, puede determinar si existen anticuerpos para un cuadro agudo, o si la persona tiene anticuerpos de memoria, las cuales deben estar presentes en personas vacunadas.

En el caso de que estos test resulten positivos para un cuadro agudo, entonces, el usuario debe acercarse a un establecimiento de salud para evaluación médica, que permita confirmar o rechazar el resultado del testeo.



8. ¿CUALES SON LAS ESTRATEGIAS QUE ESTA TRABAJANDO EL DEPARTAMENTO DE SALUD PARA ENFRENTAR ESTA NUEVA OLA?



De acuerdo a todo lo conversado anteriormente, el departamento de salud, está trabajando en conjunto con todo su equipo directivo, en la implementación de estrategias que permitan poder enfrentar esta nueva ola, controlando los contagios por consultas dentro nuestros establecimientos de salud, y dar respuesta de una manera oportuna y eficiente a las necesidades de nuestra población.

Es por ello, que hemos decidido centralizar la atención de pacientes con patologías respiratorias, solo en el SAR, a partir del lunes 07 de febrero. Eliminando los poli respiratorios en los CESFAM, evitando que exista contacto entre pacientes con patologías respiratorias y no respiratorias dentro de nuestros establecimientos.

Los poli respiratorios de los CESFAM, se reconvertirán en horas disponibles para atender a pacientes con patologías agudas no respiratorias. Adicionalmente, a partir del sábado 05 de febrero, se retomarán las horas médicas en el CESFAM A. Williams para atender a patologías no respiratorias.

La idea, es que nuestros usuarios eviten consultar al SAR por patologías no respiratorias, y que prioricen la utilización de horas disponibles para estas afecciones en los CESFAM.

Para esto, nos hemos preparado, aumentando el RRHH, habilitando nuevos espacios para atención de pacientes respiratorios y cambiando los flujos, que permitan evitar contagios al interior del SAR; ya que como mencionamos al inicio, esta nueva variante tiene un nivel de transmisibilidad mucha mayor entre personas en contacto.



9. ALGUN MENSAJE A LA POBLACIÓN DE CAUQUENES.



Hacemos un llamado a la responsabilidad individual y al autocuidado, manteniendo la higiene de manos frecuente, evitar aglomeraciones, mantener espacios ventilados, uso correcto de las mascarillas, priorizando el uso de las mascarillas quirúrgicas o de 3 pliegues, cubriendo nariz y boca, y cambiarse al menos cada 4 horas, o cuando estén húmedas.

No manipular las mascarillas por la cara externa de ellas; para retirarlas, deben manipularse desde los elásticos. Eliminarlas en recipientes adecuados, y no en la calle. No volver a utilizar las mascarillas, en segundo uso.

Es importante además, que adhieran a las consultas de salud, tal como lo hemos dispuesto en este departamento de salud, para evitar contagios al interior de los establecimientos. Por lo tanto, hago hincapié, en casos de requerir atención médica por una patología respiratoria, acuda al SAR; y en los casos que requieran atención por patologías no respiratorias, prioricen sus consultas en CESFAM o CECOSF de nuestra comuna.

Por último, quienes aún no cuentan con sus vacunas, hacemos un llamado a acercarse al vacunatorio ubicado en el ex internado del Liceo Antonio Varas.