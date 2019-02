Social 03-02-2019

Municipio de Colbún apoya a médicos de la comuna

Postura planteada en reunión con el gremio de la salud y los médicos de los centros de salud de los diferentes sectores, respecto a la aprobación de sus asignaciones.

Una importante reunión sostuvo el municipio con representantes del Colegio Médico de la Región y los médicos que trabajan en la comuna de Colbún, esto para clarificar la información que ha circulado por distintos medios respecto a las asignaciones que reciben estos profesionales, las que están a la espera de un acuerdo por parte de las autoridades locales.

La cita contó además con representantes de la comunidad y en la que pudieron conocer en detalle la postura del municipio liderado por el Alcalde Hernán Sepúlveda, de apoyo a estos profesionales, a sus demandas y por mantenerlos en la comuna.

“Hoy tuvimos esta tremenda reunión con el Colegio Médico, los médicos, y la comunidad, donde manifestamos la posición de nuestra municipalidad y de nuestro alcalde, que es similar a la del gremio, nosotros estamos muy preocupados, porque entendemos la calidad que tienen nuestros doctores, entendemos el vinculo y el compromiso que han tenido con la comunidad, así que les manifestamos nuestro apoyo y que nuestra posición es mantener a nuestros doctores, es poder apoyarlos en esto y sabemos que llegaremos a buen puerto, esperamos que esto sea lo antes posible, nosotros queremos entregar un buen servicio y sabemos que los médicos lo están haciendo ”, indicó Oscar Molina, Alcalde (s) de Colbún.

Juan Enrique Leiva, Presidente del Colegio Médico del Maule agregó, “me alegra mucho ver a la comunidad presente, me gustó mucho la disposición del alcalde, porque eso demuestra que aquí sólo falta completar las voluntades y falta que la información que se entregue sea la real y que no exista doble discurso, me voy muy contento porque se demostró que la comunidad y los médicos están trabajando en una línea, acá los médicos han formado un vínculo, un deseo de desarrollar la comuna en áreas de la salud, por ejemplo como un médico que se está especializando en pediatría y está en Colbún”.

Esta reunión se generó en respaldo a los médicos de la comuna, los que esperan poder seguir entregando sus atenciones en los centros de salud, a la espera del acuerdo que se necesita respecto a sus asignaciones, lo que los mantendrá durante estos días movilizados y solo realizando turnos éticos.

“Nos reunimos con el municipio, para clarificar un montón de situaciones, que nos dan tranquilidad a nosotros, como a los vecinos, nosotros desde la próxima semana haremos turnos éticos en el servicio de urgencia, para responder a todas aquellas emergencias de pacientes que puedan asistir o de pacientes postrados, para mantener sus condiciones”, manifestó Felipe Betanzo, médico del CESFAM de Colbún.