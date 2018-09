Policial 22-09-2018

Municipio de Linares alerta sobre uso fraudulento de licencias de conducir

Ante el robo de implementos y documentación utilizada para la emisión de licencias de conducir desde la Dirección de Tránsito de la Corporación Municipal de Linares, el Director Subrogante de la Unidad, Patricio Letelier, formuló un llamado a la ciudadanía a estar alerta ante la adquisición o uso fraudulento de este instrumento público.

Letelier, precisó que la sustracción de la documentación y herramientas está avaluada en unos 2 millones de pesos valor formal, pero lo más grave y significativo es lo que se puede obtener por cada licencia fraudulenta extendida en el mercado ilegal, llegando a transarse en unos 200 mil pesos o más cada una, considerando que obtener o renovar una licencia clase B equivale a $27.301 y la clase A1 es de $34.606.

A ello hay que agregar, que una persona que adquiere una licencia falsa, solo compra el documento, pero éste no tiene ninguna validez pública, ya que no aparecerá en el Registro Nacional de Conductores que posee el Registro Civil, los cuales se encuentran foliados bajo la serie de números 50057450 al 50058300, por lo que se verá expuesto a sanciones y multas, dado su calidad de infractor de instrumento público y por el delito de receptación.

Por tal razón, se hace un llamado a la comunidad y principalmente conductores a no adquirir licencias de conducir fuera de las instituciones respectivamente autorizadas para tal efecto en las diversas comunas del país.

Ante el delito acontecido, la Dirección de Tránsito está tomando todas medidas de seguridad, para resguardar el inmueble ubicado en Manuel Rodríguez N° 754, en lo que respecta a la implementación de alarmas, sensores, cámaras, y personal de seguridad a fin de prevenir otra situación de vulneración del inmueble.