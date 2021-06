Social 15-06-2021

Municipio de Linares concreta apoyo a iniciativas de 70 Juntas de Vecinos de la comuna



Los beneficiados pertenecen a sectores urbanos y rurales. Tiene por objeto solucionar problemáticas que los propios vecinos plantean como alumbrado público, cámaras de seguridad, caminos, entre otros.



Como una forma de escuchar la voz de las comunidades es que el Municipio de Linares creó el Fondo de Desarrollo Vecinal más conocido como “Fondeve”, iniciativa que permite a las Juntas de Vecinos del sector rural y urbano postular proyectos que mejoren la calidad de vida de quienes viven en esos sectores. Durante este lunes comenzó la entrega de los cheques correspondiente al “Fondeve 2020-2021”, así lo informó el Administrador Municipal, John Sancho Bichet. “Son 70 Juntas de vecinos beneficiadas con un total de más de 413 millones de pesos, pero más allá de la cantidad que estamos abarcando o de las cifras, reconocer el tremendo trabajo territorial que hacen los dirigentes, incluso muchas veces desde el más absoluto anonimato, el “Fondeve” es un trabajo que hemos estado realizando durante años con ellos y por parte del municipio hemos ido duplicando la cantidad de inversión total año a año, la idea es ir mejorando un sinnúmero de necesidades que tienen nuestros vecinos de la comuna de Linares y que hoy, culmina con la entrega de estos recursos”, además Sancho Bichet, explicó cuales fueron los requerimientos más importantes. “Estamos acompañados por nuestra presidenta de la Unión Comunal y con los distintos vecinos que ya se les ha entregado sus cheques. Las principales situaciones que han querido mejorar dicen relación con las luminarias, el trabajo de caminos rurales y la seguridad pública, que es un tema importantísimo en diversos puntos de la comuna y así un sinnúmero de requerimientos que levantan nuestras juntas de vecinos. Por eso estamos muy contentos y felices de cumplir este compromiso que habíamos asumido en mayo, pero que tuvimos que postergar en un mes por la incertidumbre presupuestaria que tenían los más de 340 municipios a nivel nacional, de forma de resolver un sinnúmero de necesidades sociales que recogemos día a día, pero hoy ya con un orden presupuestario y la inyección de recursos que fue mínima, pero que dio claridad para este cierre del primer semestre, pudimos cumplir este compromiso de entregar estos recursos a las 70 Juntas de Vecinos que permitirá un desarrollo comunitario de cada sector”, puntualizó el Administrador.



En total fueron 70 los proyectos beneficiados, Lucila Carrasco, Presidenta de la Unión Comunal de la Junta de Vecinos comentó la importancia de este tipo de iniciativas. “Nos sentimos muy orgullosas de lograr nuevamente un proyecto en cada sector urbano y rural, porque esto estábamos esperando y le doy gracias al Alcalde y al Concejo por este logro. Porque nosotros como dirigentes siempre estamos en cada sector mejorándolo, viendo cada proyecto para nuestra comunidad, por eso ahora me alegro mucho nuevamente por las 70 juntas de vecinos que fueron favorecidas con este FONDEVE, que es un paso muy grande en seguridad, en mejoramientos de sedes y otros temas más” indicó.



El Departamento de Desarrollo Comunitario (Dideco), fue el encargado de entregar estos cheques. Su Directora, Evelyn Villar Campos, destacó el aporte que realizan los dirigentes para levantar las necesidades de cada sector. “Esto es el desarrollo comunitario real, entregarle a los vecinos recursos para que solucionen sus necesidades, no planificadas desde aquí sino que la que ellos realmente sienten, eso por una parte y por otra, a agradecer infinitamente la labor permanente y voluntaria de los presidentes de las Juntas de Vecinos. Yo llevo 40 años en el Municipio y no me voy a cansar de agradecer a los dirigentes por el trabajo desinteresado que realizan”.