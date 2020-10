Social 20-10-2020

Municipio de Linares implementa línea de emergencia para denunciar violencia contra la mujer y adultos mayores



El 800 800 270 ya se encuentra disponible y funciona 24/7. Personal capacitado y una abogada entregarán la orientación correspondiente



Son de conocimiento público los hechos de violencia que han afectado a mujeres y adultos mayores durante estos meses de pandemia. Es por eso que la actual administración liderada por el Alcalde, Mario Meza y el Concejo Municipal buscaron la forma de apoyar a quienes más sufren la vulneración de sus derechos y decidieron implementar una línea telefónica de emergencia. Se trata del 800 800 270, número que se encontrará disponible 24/7 y trabajará directamente con la Oficina de Seguridad Pública.



Fue la máxima autoridad comunal quien lanzó esta importante iniciativa, precisando que el “800 800 270 es la línea telefónica, el fono de orientación para denunciar los hechos que revisten carácter de delito respecto de las mujeres que son objetos de algún tipo de violencia, pero también va a servir a todos nuestros adultos mayores, que sufren una violencia. Lo ocurrido con la Sra. Adriana Lobos, conocido a nivel nacional visibilizó la realidad existente. Cuántos adultos mayores deben entregar su pensión en el hogar, cuántos deben trabajar o criar a sus nietos para no tener inconvenientes y cuántos deben facilitar su inmueble y ellos nuestros adultos mayores a diferencia de muchos no denuncian. Es una violencia silenciosa, por eso con el Concejo Municipal hemos creado esta línea 800 800 270 fono de orientación para las mujeres que sufren violencia y para los adultos mayores. Prestaremos apoyo jurídico, hay una abogada especialista para presentar querellas y acciones judiciales. La finalidad es orientar, articular, contener emocionalmente y acompañarlos en este proceso cuando denuncian. Debemos acoger y apoyar a las personas que más lo necesitan”

.

Con esta acción se marca un hito, se entrega un apoyo concreto a quienes más los requieran. Así lo afirmó John Sancho, Administrador Municipal: “lo vivido por la Sra. Adriana Lobos permitió que algunos adultos mayores se atrevieran a denunciar. Vemos con mucha preocupación el aumento de las denuncias en nuestra oficina de Dideco, para que decir la violencia intrafamiliar que sufren nuestras mujeres. Por eso tomamos la decisión de crear esta línea 800 800 270, para apoyarlos y que se atrevan a denunciar. Contamos con un equipo jurídico que va a hacer el acompañamiento para que no se sientan solas, para que no sigan sintiéndose vulnerados muchas veces por su propio núcleo familiar más cercano. Lo vamos a apoyar en ésta y otras instancias para que hechos tan dolorosos como la violencia tanto sicológica como física no sea parte de nuestra sociedad”.



ADULTOS MAYORES



Miguel Ugás, presidente de la Unión Comunal de Adultos Mayores de Linares, valoró la implementación de este fono de emergencia contra mujeres y personas de la tercera edad. “Es muy importante sobre todo para nosotros pero también en el caso de la violencia contra la mujer. Era muy necesario, ya hemos visto muchas situaciones… Ahora estamos viendo un caso en el campo de un nieto que usurpa de los terrenos y a la abuelita la tiene abandonada. La comunidad se puso las pilas y solucionamos ese problema”, indicó el dirigente.



APOYO JURIDICO



La oficina cuenta con funcionarias capacitadas que atenderán el teléfono y una abogada especialista que orientará y ayudará a las víctimas. Carolina Yáñez, abogada de la Municipalidad de Linares explicó los alcances de este apoyo. “Este es un avance muy importante para todas las mujeres y adultos mayores de nuestra comuna puesto que existía una falencia en cuanto a la protección que nosotros debemos brindarle como Municipio a aquellas personas que ven vulnerados sus derechos y que muchas veces no saben cómo acceder a la justicia o a veces ni siquiera saben cómo denunciar, por lo tanto, para nosotros esto es un paso significativo. Contamos con un equipo jurídico que acompañará a las víctimas en todos los pasos judiciales que requieran para hacer escuchados y que puedan ser de alguna manera defendidos y representados”, comentó la profesional.