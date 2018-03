Crónica 06-03-2018

Municipio de Linares inaugura año escolar en rebautizada escuela Margot Loyola

Con la presencia de la comunidad escolar de los 38 establecimientos educacionales de la ciudad de Linares, junto al alcalde Mario Meza, se inauguró el año escolar 2018 en la ex Escuela República de Francia -hoy Escuela Margot Loyola Palacios. A la actividad llegaron los máximos representantes de la cartera del gobierno en la región del Maule, encabezados por el Seremi de educación.



La ceremonia estuvo enmarcada en el legado de la linarense Margot Loyola: Folclorista, compositora, pianista, guitarrista, investigadora y recopiladora de folclor chileno.



Respecto a la inauguración del año escolar, en la rebautizada escuela Margot Loyola Palacios, el alcalde Mario Meza comentó: “Tenemos doble alegría el día de hoy, no sólo por estar en este establecimiento educacional Margot Loyola Palacios, ex Escuela República de Francia, ya que Linares tenía una deuda con ella respecto a una política educativa en materia de arte y folclor. Lo que pretendemos es que todos los establecimientos educacionales de Linares que albergan a 10 mil niños –que son el tesoro más preciado de una ciudad- nos permitan que sus hijos alcancen sus sueños y metas de vida, de acuerdo a sus talentos y necesidades”.



Por su parte, el Seremi de educación, Rigoberto Espinoza, destacó el legado de Margot Loyola, para los niños de la comuna, la provincia, la región y el país. En la ceremonia, también estuvieron los representantes del Concejo Municipal, Michael Concha, Paula Rodríguez, Francisco Durán y Jesús Rojas.



En tanto, la Directora de la Escuela Margot Loyola Palacios, Raquel Carvajal, manifestó que “hoy estamos muy felices, hacemos realidad nuestros sueños que comenzamos hace un tiempo, como portadores del legado de Margot Loyola. Justamente, tenemos que reformular nuestro proyecto educativo, ya que estamos bajo el alejo de la academia de Margot Loyola, así nuestros docentes realizarán un perfeccionamiento de dos meses sobre su obra y legado”.



Desde la Universidad Católica de Valparaíso, donde está la Fundación Margot Loyola Palacios, María Eugenia Cisternas, encargada del fondo homónimo, expresó su felicidad por el nuevo nombre de la escuela: “creo que Margot estaría orgullosa de tener una escuela con su nombre en Linares”.



Justamente el concejal Michael Concha, agradeció los libros de cueca y tonadas traídos de regalo para la escuela, “ya que estamos ad portas del centenario del natalicio de Margot, sin duda desde la fundación estarán atentos en capacitar a los docentes de esta renombrada escuela”.