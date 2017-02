Crónica 25-02-2017

Municipio de Parral y SAG Realizaron catastro en lomas de machicura

El municipio, a través de la Oficina de Medio ambiente y Rural, junto al Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, realizaron un importante catastro en el sector Lomas de Machicura.

Se realizaron entierros de animales quemados, según los estrictos protocolos sanitarios establecidos por el SAG. Se coordinó además entrega de fardos a contar de la próxima semana.

Cabe destacar que el trabajo conjunto ha permitido realizar esta labor con la mayor agilidad posible, entregando ayuda oportuna y fundamental.



Balance Incendios Parral.

Al cierre de esta edición ayer, viernes, el municipio de Parral entregó su informe sobre el estado de los incendios en esa comuna.

El incendio en Catillo se encuentra en estado "Controlado" y trabajando en su extinción definitiva, pasando así de alerta roja a alerta amarilla; con lo que se asegura que existan recursos disponibles en la zona para enfrentar cualquier situación que lo requiera.

I.- Situación de Incendios

Comuna de Parral

Superficie afecta: 2.198 hectáreas

Perímetro del incendio: 33 Kilómetros

Daño evitado: 10.000 hectáreas

Poblados evitados: Catillo, Remulcao, Bajos de Huenutil, Lomas de Machicura, Las Camelias, Villa Baviera y San Alberto.

II.- Estado

Controlado en faenas de liquidación.

III.- Recursos dispuestos

a.- Recursos de Conaf

4 Brigadas.

9 Personal técnico.

4 Helicópteros.

1 PC-Code.

1 Camión Aljibe.

1 Puesto comando móvil.

1 Skidder.

5 Air Tractor.

Avión Ilyushin IL 76

b.- Recursos Sistema de Protección Civil

1 Helicóptero Onemi.

2 Brifes de Linares.

c.- Recursos de Vialidad

2 Cargadores Frontales.

5 Motoniveladoras.

d.- Recursos Bomberos

Unidades de Catillo, Remulcao y en alerta Bomberos de Parral.

IV.- Estado de caminos

Transitables con precaución por trabajo en algunos sectores de los equipos de combate al fuego.

V.- Servicios básicos

Se trabaja en la total normalización. Existen algunos puntos afectados por el fuego donde ya hay equipos desplegados catastrando para derivar los requerimientos necesarios.

VI.- En terreno

Funcionarios de servicios públicos de Vivienda, Salud, Trabajo, Fosis.

VII.- Situación de viviendas

11 casas destruidas por el fuego (por confirmar), 1 aserradero.

Por la configuración geográfica del sector, existen puntos donde aún no se ha podido acceder, por lo que no se descarta que este balance pueda variar con el correr de las horas.



Estado de Incendios en Cauquenes.

San Antonio

Comuna de Cauquenes

Superficie afectada: 672,0 hás.

Daño evitado: 1.500 Hectáreas.



Estado: Controlado en faenas de liquidación.



Recursos dispuestos:



Recursos de Conaf:

2 Brigadas.

1 Skidder.

4 Personal técnico







Recursos Sistema de Protección Civil:



2 Helicópteros.





Recursos de Empresas:

2 Brigadas Helitransportada empresa Mininco.

4 Aviones Air Tractor Empresa Mininco.

1 Aljibe empresa Mininco.

3 Helicópteros de Empresa Mininco.

1 Skidder empresa Mininco.



Las Máquinas

Comunas de Empedrado, Cauquenes y Constitución)

Superficie afecta: 183.946 hás.





Estado: Controlado en faenas de liquidación.

Recursos dispuestos: 1 Brigada de Conaf, trabajando en los sectores de San Ramón (Constitución) y Empedrado.