Crónica 24-02-2019

Municipio de Pelluhue recibió camión limpia fosas

La nueva adquisición ayudará a mejorar la calidad de vida de cientos de familias y resolverá un problema permanente en el Mercado de Mariscos de la comuna.



Autoridades regionales, encabezadas por el Intendente Pablo Milad, el gobernador de Cauquenes, Francisco Ruíz Muñoz, los consejeros regionales María del Carmen Pérez Donoso y Juan Andrés Muñoz, llegaron hasta Pelluhue, donde les esperaba la Alcaldesa María Luz Reyes, para hacer entrega a esta comuna de un moderno camión limpia fosas, largamente esperado por el municipio, pero más aún por cientos de familias.



Al respecto el Intendente Milad indicó que “la alcaldes siempre ha estado muy preocupada por la calidad de vida de sus vecinos y este camion viene precisamente a ser un aporte a ello. Viene a satisfacer una serie de necesidades que son higiénicas para preservar la salud de la gente y sabemos que como Gobierno Regional temenos que segurir trabajando para mejorar estos servicios básicos”.

La autoridad reconoció que “estamos al debe para poder llegar a un promedio nacional como región. En alcantarillados estamos bastante bajos. Hay casi 100 mil personas que no cuentan con alcantarillado y esos son objetivos que nos hemos puesto. Trabajar en esta materia”.

En tanto, la alcaldesa de Pelluhue, María Luz Reyes, agradeció a todos quienes hicieron posible la aduisición de este camion, “que tiene una finalidad muy clara, llegar a las familias que han eperado por mucho tiempo . Cuando se hicieron las conexiones en el Mercado de Mariscos no se hicieron como correpondía y los comerciantes de este lugar necesitaban este camion para poder entregar un mejor servicio”.



Por su parte, el Consejro Regional, Juan Andrés Muñoz, indicó que “la red de agua potable en pelluhue no alcanza a cubrir el 60% , por lo que este camion es mucho más necesaio que en otras comuna. Por suerte gracias a un convenio con la Muncipalidad de Cauquenes se ha podido suplir esa falta de camión limpia fosa, pero ahora que bueno que está disponible para los vecinos acá y que sea algo propio”

Por ultimo, María del Carmen Pérez, también Consejera Regional, se manifesto muy conforme por esta entrega, comentando que “es realmente importante. Hace mucho tiempo que estaba aprobada esta ficha. Desde el año 2017 que no se podia materializar y la verdad es que es un excelente camión con unas características muy especiales, diferentes a las tradicionales. Hemos escuchado a los pescadores que estaban con inconvenientes en el mercado y hoy se les va a dar solución a ellos y a muchas familias que necesitaban con urgencia de este avance para mejorar su calidad de vida”.