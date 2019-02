Política 28-02-2019

Municipio de Santiago acusa "déficit histórico" en su Dirección de Educación tras administración de Carolina Tohá

Luego de que se revelara que la Contraloría metropolitana pidió iniciar un juicio de cuentas contra la ex alcaldesa de Santiago Carolina Tohá y otros 14 ex funcionarios del municipio por un eventual mal uso de recursos para educación durante su administración, desde la actual administración de Felipe Alessandri, que sucedió a la de la ex edil, apuntaron a un "déficit histórico" en la Dirección de Educación. Una auditoría realizada a la dicha dirección municipal concluyó que hubo gastos improcedentes y sin respaldos de dinero de la Subvención Escolar Preferencial por un monto de $265 millones, según se informó ayer.

A través de una declaración a la que tuvo acceso Emol, la Municipalidad de Santiago recordó que al asumir el actual edil en diciembre del 2016, de inmediato "se encargó una auditoría externa para conocer el estado de las finanzas municipales, especialmente en la Dirección de Educación. Ese proceso arrojó un déficit de más de $21.364 millones en la DEM, principalmente por el uso indebido de los fondos FAEP, SEP y de los recursos del PIE, además de deudas previsionales, jubilaciones impagas y retraso en el pago de proveedores". A raíz de tales antecedentes, el municipio actual recordó que "interpuso en abril de 2017 en el Séptimo Juzgado de Garantía una querella contra quienes resulten responsables por el delito de malversación de caudales públicos y fraude al fisco, la que está siendo investigada por la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad". Con esto, aseguraron que los dos años que llevan al mando de la alcaldía, "uno de los ejes importantes de la gestión ha estado en regularizar este déficit, logrando resultados, como pagar casi $3.500 millones de cotizaciones previsionales adeudadas; $2.700 millones adeudados a proveedores y se regularizar las jubilaciones de 105 docentes, por un monto total de $2.000 millones".