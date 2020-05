Municipio entregó salvavidas económico a Deportes Linares con lo cual se canceló el mes de marzo

Deporte 15-05-2020

El futuro albirrojo es incierto, aunque los accionistas Vergara y Suiz seguirían, siempre y cuando Artigues de un paso al costado

Una vez más el municipio local fue en ayuda del club linarense. En una entrega simbólica con la presencia del técnico Rodolfo Neme y jugadores, el edil Mario Meza Vásquez, cumplió con su palabra de cerrar el mes de marzo que estaba pendiente (40%) del sueldo de los jugadores y cuerpo técnico. Pero, esta vez también fueron beneficiados algunos trabajadores que no tenían contrato, increíble, pero fútbol que se dice “profesional” y sin contrato, era el caso de Juan Grandón.

La autoridad comunal agradeció al concejo municipal, por su apoyo y también dijo que “también destacar el gesto del empresario de Dany Gas, que le dio trabajo a tres jugadores de Deportes Linares. Sin duda un lindo gesto que debería ser emulado. En segundo lugar, quiero felicitar a estos jugadores que nos brindaron una tremenda alegría, llevando al equipo al regreso del fútbol profesional. Por eso, en agradecimiento de esta gesta le hemos entregado recursos económicos a más de 40 personas ligadas a esta institución. Un esfuerzo de la Corporación y del municipio integrado también por los concejales que nos permitieron entregar cerca de 10 de millones de pesos”.

En tanto sobre el futuro de la entidad en estos tiempos de Pandemia por el Coronavirus, es un poco complicado. En todo caso se nos ha informado que los accionistas de la SADP, Mauro Suiz y Jorge Vergara, tienen la intención de seguir, pero al igual que la Corporación, están exigiendo la salida del Gerente Gabriel Artigues, aunque éste apelaría a recursos legales para mantenerse en el cargo, incluso defendería su porcentaje. Aunque todos sabemos que fue el primero que dio un paso al costado en el momento que vivieron los jugadores del plantel.

Por su parte Rodolfo Neme, agradeció al alcalde y directiva de la institución. “Nos ha demostrado su intención de ayudar y colaborar y de no dejarnos solos, por eso tenemos que valorar este apoyo económico para todos los que formamos parte del club”, acotó.

En forma muy escueta, el jugador linarense Lucas Mondaca, dijo “estamos contentos por este apoyo municipal, agradecer a todos. Estamos pasando por momentos difíciles, por eso valoramos en forma muy positiva la cancelación de lo que estaba pendiente del mes de marzo”.

Finalmente, el presidente del club Marco Álvarez, destacó este espaldarazo de la corporación municipal: “para nosotros no es novedad este apoyo que nos entrega el alcalde y el concejo municipal. Hemos tenido una excelente relación con esta administración alcaldicia, que siempre ha valorado el trabajo que se ha realizado en nuestra institución, por eso seguiremos trabajando en conjunto para que nuestro club continúe en el futbol profesional. Sabemos que no hay fecha para el retorno al futbol chileno, pero estaremos atentos para volver con más fuerza, cuando llegue el momento en que los albirrojos debuten nuevamente en el profesionalismo”.



