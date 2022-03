Social 23-03-2022

Municipio realiza lanzamiento de programa “Linares Emprende 2022”



• Durante la actividad, Marcelo Guital, dictó una clase magistral relacionada con asesoría e impulso a los pequeños comerciantes



• Las bases para participar de esta tercera versión, ya se encuentran disponibles en el sitio web de la Corporación Municipal de Linares



Como una manera de apoyar a quienes tienen una idea de negocio o bien quieren potenciar la que ya tienen, el Municipio de Linares, liderado por el Alcalde Mario Meza Vásquez y el honorable Concejo Municipal, por tercer año realizarán el fondo Concursable “Linares Emprende”.

“Es un día significativo porque más de 500 personas han asistido a este acto municipal de nuestra ciudad con la finalidad no solamente de conocer en qué va a consistir Linares Emprende sino que recibir también una clase magistral de Marcelo Guital, quien es quizás el padre de los emprendedores en Chile”, dijo el alcalde Mario Meza.



“Este fondo que entregaremos por tercer año consecutivo ha sido un éxito, porque no solamente reconocemos y valoramos a los emprendedores sino que les inyectamos recursos económicos frescos. Para este 2022 se entregarán al menos 500 millones de pesos para todas las iniciativas que se vayan a presentar. Aquellos que ya han iniciado un plan de negocios y otros que tienen una idea van a recibir junto al equipo municipal y Marcelo Guital, un asesoramiento técnico y profesional, para que en la medida de lo posible, puedan pasar al próximo nivel de sus iniciativas de bienes y servicios. ¿Se puede?. Claro que se puede, con entusiasmo, energía y además con el compromiso de la Corporación Municipal de Linares. Nuestros recursos los estamos inyectando en este año 2022 para este programa que nos enorgullece”, agregó el jefe comunal.

El lanzamiento se realizó en el Teatro Municipal, y a diferencia de otros años, contó con la participación de Marcelo Guital en una clase magistral que deslumbró a las más de 500 personas que se sumaron a la actividad. “Créanse el cuento, porque están marcando una pauta y sigan apoyando a ´Linares Emprende´, porque creo que es una iniciativa maravillosa. Yo voy a poner todo de mi parte para que esto llegue lo más lejos posible- Están marcando una tendencia, lo publicaré en mis redes sociales, a mí me gustan las cosas que se hacen y no que se dicen y lo que se ha hecho acá es medible, cuantificable así que todo el mérito lo lleva el equipo de la municipalidad”, subrayó.