Nacional 28-02-2019

Municipio rechazó que adolescente transexual continúe sus estudios en liceo de mujeres

La Dirección de Educación Municipal de Santiago rechazó la solicitud de una adolescente transexual para continuar sus estudios en un liceo de mujeres, por lo que ahora tiene como opción establecimientos mixtos o seguir en el colegio de hombres donde estudiaba, lugar en que sufrió hostigamientos por su condición.

Arlen Aliaga, tiene 17 años, hace tres comenzó su transición de género y hasta el año pasado cursaba sus estudios en el Liceo Barros Borgoño donde, acusa, empezó a tener problemas con funcionarios y profesores del recinto por usar uniforme femenino, ya que le exigían utilizar pantalones.

Para este año, el establecimiento le negó la matrícula en Tercero Medio, por lo que solicitaron un cupo en el Liceo 1, donde ella estaría más a gusto y contaba con el apoyo de las alumnas.

Tras conocer la resolución, la joven afectada comentó que "me parece gravísimo, porque yo el año pasado no pude terminar mi jornada escolar completa, no pude salir en diciembre por lo mismo, porque el hostigamiento era demasiado, a tal nivel que no pude seguir estudiando".