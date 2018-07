Deporte 06-07-2018

Municipio reconoce triunfo sudamericano de atleta Rocío Muñoz

La Corporación Municipal de Linares realizó un reconocimiento a la atleta Rocío Muñoz, por su importante logro obtenido en el Campeonato Sudamericano U18, desarrollado en Cuenca, Ecuador.

La deportista linarense se consagró campeona sudamericana juvenil en la disciplina de salto largo, con la marca de 6.04 metros, alcanzando lo más alto del podio por sobre sus pares de Brasil y Argentina. Este logro le permitió la clasificación directa a los próximos Juegos Olímpicos de la Juventud que se realizarán en el mes de octubre en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

El alcalde Mario Meza Vásquez felicitó a Rocío y le deseo el mayor de los éxitos en este nuevo desafío deportivo: “que una linarense coterránea con su talento y su esfuerzo, acompañada de su familia, de su técnico, que haya alcanzado un resultado como este título Sudamericano, es motivo de orgullo. Estamos seguros que le va a ir muy bien en las Olimpiadas, sería un éxito ya que pudiera estar dentro de las ocho mejores, ella tan solo tiene 16 años y la edad promedio para los deportistas de esta disciplina es hasta los 28 a 30 años, por lo tanto hay mucho camino por recorrer”.

Agregó que el municipio va a incorporar a su profesor para desarrollar la rama del atletismo en los 38 establecimientos municipales de la comuna, y también se apoyará a la atleta económicamente para que viaje en las mejores condiciones a las Olimpiadas en octubre.

Rocío Muñoz aclaró que se vienen grandes desafíos con una proyección que llega hasta los sudamericanos sub 23, del mismo modo sostuvo que no todo se trata de conseguir logros sino también pasarlo bien en la competencia. “En cuenca nuestra meta era saltar sobre los 6 metros, lo logre en el primer salto así que solo me quedaba tratar de mejorar, alcanzar los logros y pasarlo bien. Ahora viene prepararme para los Juegos Olímpicos de la Juventud, quedar dentro de las ocho mejores y participar en el Campeonato Sudamericanos U23 de Atletismo, también en Argentina”, manifestó la atleta local.

El entrenador Luis Cerda, manifestó que la meta para estos Juegos Olímpicos es alcanzar los 6, 20 metros y de ese modo pelear los primeros cupos de la tabla de modo de alcanzar a los líderes de la especialidad que hoy los encabeza la delegación de Japón.