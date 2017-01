Crónica 31-01-2017

Municipio recuerda que hoy vence plazo para el pago de patentes comerciales

Un tanto lento se ha visto el cumplimiento de los contribuyentes linarenses con su obligación del pago correspondiente al Primer semestre año 2017 de las Patentes Comerciales, de Alcoholes y Profesionales, las cuales en rigor por Ley tienen como último plazo de vencimiento impostergable este martes 31 de enero.

El municipio ha cubierto la necesidad de informar este vencimiento a los contribuyentes, mediante la ocupación de las redes sociales, radios, televisión y prensa escrita, con el propósito que ninguna persona quede sin ser notificada de su pago, más aún con la finalidad de evitar el cobro de multas e intereses y en el caso particular de las Patentes de Alcoholes, evitar que sean caducadas por no ser canceladas en el plazo correspondiente.

Sobre el particular, la Corporación Municipal hace un especial llamado a todas las personas que cuentan con alguna patente de este tipo, para que concurran cuanto antes a las Oficinas de Rentas Municipales, ubicadas en el edificio Bernardo O’Higgins, pasaje Linares de Jaén, y efectúen su obligación de pago.