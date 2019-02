Social 27-02-2019

Municipio y Carabineros de Longaví buscan reunir útiles escolares

El municipio de Longaví, en conjunto con la Sub Comisaría de Carabineros de esta comuna están llevando adelante una campaña para reunir útiles escolares e ir en apoyo de aquellos estudiantes de menos recursos y que no tendrán la posibilidadd e adquirirlos en este año lectivo 2019 que ya comienza.

El Alcalde de Longaví, Cristian Menchaca; junto con agradecer a quienes ya han colaborado en esta iniciativa tuvo palabras “para las vecinas y vecinos de mi comuna que siempre tienen un gran corazón y se hacen parte en este tipo de campañas. Los invito a que se sumen y junto a carabineros podamos dibujar una sonrisa en los niños y sus seres queridos, que no lo están pasando muy bien y que están un poquito complicados con el regreso a clases. Estoy seguro que esta camapaña va a ser todo un éxito”.

Por su parte, el Teniente de Carabineros de Longaví, Jonathan Jiménez, invitó “a la comunidad a ponerse la mano en el corazón y colaborar con todos aquellos niños y niñas de nuestra comuna para donar útiles escolares, que serán de una gran ayuda para estos pequeños”.

“Se trata de una camapaña muy sencilla, pero muy significativa, y donde esperamos el generoso aporte de los comerciantes y de los empresarios longavianos”, dijo el oficial de carabineros.