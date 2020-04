Política 28-04-2020

Municipios advierten impacto social, económico y desfinanciamiento municipal por coronavirus



El Directorio de la Asociación Chilena de Municipalidades, principal entidad representativa de los municipios del país, analizó el escenario financiero de las municipalidades, anunciando algunas medidas:

“La gestión sanitaria y social ante la grave crisis que enfrenta el país, requiere de la participación activa de los municipios y sus autoridades. Sin duda, ello mejorará y focalizará más adecuadamente las decisiones centrales que se adopten. Aún cuando lo hemos repetido en todas las instancias, sentimos que ello no ha sido así. En efecto, los desafíos de la crisis globalizada sólo se pueden enfrentar desde las herramientas y fortalezas de un Estado empoderado y con la activa colaboración de todos, en un pacto social que nos proteja a todos y sume a los diversos actores en la búsqueda de soluciones. En ello, las municipalidades deben jugar un papel central.

No desconocemos que el gobierno central ha debido adoptar difíciles decisiones, implementado políticas públicas y articulando propuestas de legislación que apuntan a aliviar la crisis…”

Agregaron que “simplemente ello significa que en el corto plazo los municipios no solo se verán imposibilitados de enfrentar la pandemia… por eso solicitamos al gobierno un Plan de rescate financiero al sistema municipal, que tome en consideración el impacto de estamos teniendo, y al mismo tiempo elaborar un conjunto de propuestas de compensación a nuestro desfinanciamiento. Este tema y otros relacionados, esperamos sean analizados y definidos en la Mesa Técnica, ya comprometida, que comenzará a trabajar esta semana que se inicia con la SUBDERE, DIPRES; Ministerio de Hacienda y nuestra Asociación, voluntad que valoramos de parte del gobierno”.