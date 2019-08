Política 15-08-2019

Municipios del Maule advierten sobre ventas de parcelas de agrado

El Alcalde de Pelarco y presidente de la Asociación de Municipios del Maule, Bernardo Vásquez, cuestionó la venta terrenos en las comunas rurales como parcelas de agrado, e hizo un llamado a quienes desean comprar a estar informados ante esta situación.

Es un hecho que la pequeña agricultura no atraviesa por un buen momento. Por lo mismo, y muchas veces afligidos por las deudas, es que los dueños de terrenos agrícolas, desde hace un tiempo están optando por vender sus tierras productivas, de manera de liquidar y hacer caja que les permita afrontar los compromisos crediticios.

Por lo mismo, es que no es inusual ver avisos en donde se anuncian loteos de 5.000 metros cuadrados. Ante esto, Bernardo Vásquez, Alcalde de la comuna de Pelarco, cuestionó la venta de estos terrenos a través de un video que rápidamente sumó miles de reproducciones en las redes sociales, en donde aseguró que “según el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, loteo significa un conjunto de casas con áreas verdes y servicios básicos como agua, luz y alcantarillado. Al menos en nuestra comuna, estos loteos no existen”.

Además, Vásquez agregó que “los terrenos que se venden en nuestra comuna, no tienen alcantarillado y muchos de ellos ni si quiera cuentan con factibilidad de agua. La gente está comprando sin saber”.