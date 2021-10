Crónica 19-10-2021

Municipios maulinos y Gobierno Regional buscan retrasar el traspaso de la educación al nuevo sistema educativo

• La Gobernadora Regional Cristina Bravo, recibió a los Alcaldes y Alcaldesas de las comunas de Cauquenes, Chanco, Pelluhue, Empedrado y Constitución, para crear una mesa de trabajo, y analizar esta nueva ley que indican se hizo entre 4 paredes y en Santiago.

Hasta el Gobierno Regional llegaron los alcaldes y alcaldesas de Pelluhue María Luz Reyes, Cauquenes Nery Rodríguez, Constitución Fabián Pérez, Chanco Marcelo Waddington y de Empedrado Gonzalo Tejos, quienes junto al Alcalde de Pelarco Bernardo Vásquez y la Gobernadora Regional Cristina Bravo, instauraron una mesa de trabajo con la idea de retrasar la puesta en marcha de la ley 21.040.

Recordemos que la idea del actual gobierno es traspasar jardines, colegios y liceos municipales a 70 nuevos Servicios Locales de Educación Pública y con ello la creación de un Sistema de Educación Pública, donde se transfiriere los establecimientos educacionales de los 345 municipios a 70 nuevos Servicios Locales de Educación.

“Esta resolución se tomó de manera arbitraria, me llama la atención que fueran las comunas más pequeñas, esto se decidió entre 4 paredes en Santiago, sin tomar en consideración lo que opina la comunidad educativa y tampoco los alcaldes. Es tiempo que la política pública regional se haga del lado de las personas afectadas y que no vengan desde el nivel central a decirnos como tenemos que abordar la educación, más cuando la educación debe ser de calidad”, indicó la Gobernadora Regional Cristina Bravo.

La máxima autoridad agregó, “porque no tenemos la certeza que esta nueva forma de trabajar beneficiará a los niños y niñas, pero tampoco sabemos si beneficiará a los docentes, vamos a trabajar en conjunto, estoy del lado de los alcaldes y alcaldesas y de los niños y niñas, y no tenemos ningún estudio que nos señale que esta nueva forma de trabajar beneficiará a los estudiantes del Maule”.

Los alcaldes y alcaldesas esperan postergación de la ley

El año 2022 comenzaría a regir en la costa maulina este proceso de desmunicipalización de la educación, por lo cual a nivel local se crearán 4 Servicios Locales de Educación, de esta manera los municipios dejan de ser sostenedores de los establecimientos educacionales y en primera instancia comenzarían estas 5 comunas del Maule.

“La situación que estamos viviendo hoy podría haber sido evitada, porque esta fue una ley hecha entre 4 paredes, lo que fue el origen de lo que estamos conmemorando hoy 18 de octubre y estas movilizaciones van a seguir porque es poco humano y poco participativo el sistema, y las comunidades rurales criticamos eso, que se hizo en Santiago y no es la realidad que viven nuestras comunas, los niños de nuestras comunas no tienen las mismas oportunidades, la idea es hacer el traspaso, que creemos necesario, pero tiene que hacerse de buena forma, no puede ser entre 4 paredes”, dijo Nery Rodríguez, Alcaldesa de Cauquenes.

Por su parte Fabián Pérez, Alcalde de Constitución señaló, “nosotros queremos decirle al Mineduc que no estamos de acuerdo con la instalación de este servicio de educación, debido a que tenemos antecedentes que la ejecución de esta ley, no está en el camino que nos parece correcto, para proteger los derechos de los niños y niñas de nuestra región, por eso queremos revisar este proceso, porque hay problemas en los tema laborales y económicos que afectan a los funcionarios, porque hay una incertidumbre laboral”.

“Hoy el Maule hace una gran alianza, estamos los municipios, el colegio de profesores, administrativos del Daem, la gobernadora y este acuerdo es para decirle al Ministerio de Educación que la región pide esta postergación, queremos una postergación para revisar como se ha comportado esta ley, tenemos que hacer las cosas de frente a las personas, por eso la próxima semana nos reuniremos con el Ministro de Educación, porque queremos la postergación en beneficio de todos”, añadió Bernardo Vásquez, presidente de la Comisión de Educación de la Asociación Chilena de Municipalidades.