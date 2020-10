Política 09-10-2020

Municipios piden al gobierno que los incluyan financiando proyectos locales



La Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) y la Fundación Huella Local (HL) realizan el “Conversatorio municipal sobre reactivación económica y el empleo”, donde se conocieron los resultados de los principales hallazgos del Levantamiento Nacional de Información Comunal.

Miguel Becker, Alcalde de Temuco y presidente Comisión de Finanzas AChM, destacó que “los municipios somos los que estamos más cerca de la gente y los programas que vienen del nivel central, muchas veces no tiene pertinencia con los que ocurre en las comunas. Creemos que los recursos deben estar más cercanos a los municipios, porque en el nivel regional, existen pugnas que retrasan la ejecución de los proyectos y muchas veces los recursos no se condicen con la cantidad de habitantes en las comunas”.

Todos los panelistas coincidieron en que la AChM debe ser el interlocutor frente al gobierno central para resolver los problemas que el centralismo genera, especialmente a la hora de definir los recursos que el Estado Central invierte en políticas públicas y donde los municipios no reciben los recursos necesarios para fortalecer los servicios municipales y la gestión pública.