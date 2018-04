Política 26-04-2018

Municipios piden promover la lectura rebajando a cero el IVA en todas las librerías

Los Municipios, administradores de la mayoría de las bibliotecas públicas en nuestro país, hacen un llamado a las autoridades del Gobierno central para evaluar la rebaja a cero del impuesto a los libros, para promover la lectura y así aumentar los niveles de cultura de nuestra población.

Esta petición la realizó el presidente de la Comisión de Cultura de la AChM, Concejal de Peñalolén, Marcelo Fierro, señalando que “La lectura es un derecho y no un privilegio, que todos y todas deben tener acceso igualitario a ella, porque es una herramienta fundamental en los procesos de educación, que hoy reflejan un alto contraste en las mediciones de pruebas de selección para acceder a la universidad”.

Fierro subrayó que “la lectura es una herramienta necesaria y de vital importancia, por eso es necesario promover, no sólo la rebaja de los impuestos a cero, sino, desarrollar nuevas estrategias de promoción del libro y la lectura".

Chile tiene uno de los impuestos al libro más altos del mundo, llegando al 19%, en otros países de la región, este impuesto es igual a cero, mientras que en países desarrollados como Francia, EE.UU y España, el IVA no supera el 7%.

Entre los países que no poseen impuesto al libro encontramos a: Uruguay, Colombia, Argentina, Perú, México, Brasil y en el caso de Europa, Gran Bretaña, Irlanda y Hungría.