Nacional 16-05-2019

Murió mujer que fue brutalmente agredida en Punta Arenas: Investigan si es un femicidio

En la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Clínico de Magallanes falleció este martes Marta Cheuquepil, quien sufrió una brutal golpiza y cuyo responsable aún es buscado por la justicia.

La mujer de 50 años sufrió múltiples contusiones y una hemorragia cerebral tras ser agredida en la Población El Pingüino, en Punta Arenas.

Sobre los hechos, la fiscal Wendoline Acuña detalló a La Prensa Austral que la víctima salió de su hogar a comprar a un local cercano donde se habría encontrado con su ex pareja, principal sospechoso de la golpiza.

Acuña relató que "la situación es un tanto confusa aunque lo claro es que ese día ella había estado compartiendo con su hermano en su casa, luego en la noche ella sale a comprar, y al parecer ahí se encuentra con el ex conviviente y él la golpea, aunque no tenemos claridad en que consistieron esos golpes".

"Al regresar al lugar (a su casa), luego de un rato, se desmayó. Luego de unas horas nuevamente le sucedió lo mismo, por lo que fue trasladada hasta el recinto de salud", puntualizó la persecutora.

Hasta el momento, no se ha logrado dar con el paradero del presunto responsable del hecho.