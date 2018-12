Opinión 27-12-2018

Muro de lamentos

Me quedo mirando esta página en blanco y pienso: tanto que se habla, escribe y comenta sobre la Navidad, sobre el nacimiento de Jesús en su humilde pesebre. Pero, hay muchos peros.

Dios no hubiese querido que se comercializara tan banalmente el nacimiento de su hijo.

Dios no hubiera querido esa triste competencia que significa hacer el regalo más costoso, más de moda, más lindo.

No sería mejor que la madre le hiciera una muñeca de trapo a su hijita y le regalara una bolsita de canicas al hijito para que se entretuviera jugando a la Troya. No es gran sacrificio dedicar unas horas a la confección de un muñeco y se añade la creatividad para enseñar juegos, a la delicadeza para apreciar cosas simples y lo principal, compartir más tiempo con los hijos., de seguro, los niños disfrutarían lo mismo. Porque este gesto no significa ahorrar dinero, no significa mirar en menos a los niños, significa algo que les servirá toda la vida, ser humildes, ser sencillos, ser honestos, nunca ambiciosos ni inconformistas.

Pero ya es demasiado tarde. Mucha gente encontrará ridículo este planteamiento, porque estamos invadidos de publicidad, de materialismo de falsos valores. Es tan simple hacer feliz a una criatura, pero este sentimiento nos aísla del mundo, de la realidad actual. Ya todo cambió, ya no hay remedio. El consumismo nos azotó hasta el alma.

Va a llegar el momento que la comunicación entre personas será cosa del pasado. Sólo existirán los dedos para digitar mensajes.

Andaremos como zombies hablando solos en las calles, hablando con otros zombies.

Cada año, se formarán filas para conseguir el último modelo de celular.

Como fenecieron las tarjetas navideñas que traía el cartero, se irán muchas costumbres; visitar a un amigo, para qué?....si se puede llamar.

En el pasado se caminaba toda la ciudad sin cansancio, los niños a sus escuelas, los mayores al trabajo. Ahora hay que usar locomoción hasta para ir a tomar un helado.

Muchos esbozarán una sonrisa a esta torpe exposición pero si se piensa un poco, parece que hay algo de razón.



(Isabel Vergara Navarrete)