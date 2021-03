Cultura 28-03-2021

Museo Campesino en Movimiento presenta tres de sus trabajos en Feria de Huilquilemu





Se puede disfrutar de las presentaciones y cápsulas en el sitio web www.feriahuilquilemu.com.



Este 28 de marzo, la Feria del Folclor de Huilquilemu se presenta como un panorama imperdible para vivir las tradiciones, sobre todo teniendo en cuenta que cerca de 13 millones de chilenos se encontrarán confinados.



Entre los panoramas habrá presentaciones musicales, cápsulas de oficios patrimoniales, una Misa a la Chilena, pero una de las novedades, en esta versión online, será, que en el marco del ciclo "Herencia Cultural", se presentarán tres de los videos elaborados por el Museo Campesino en Movimiento -MUCAM-: "Vino Campesino, Cerro Name", "Vendimia, Cerro Name" y "Cantoras de la Provincia, Cauquenes".



Así, en el marco de una alianza, esta ONG, que funciona desde 2015, se suma al trabajo desarrollado por la Dirección de Extensión Cultural de la Universidad Católica del Maule, en el rescate de las tradiciones.



De acuerdo a lo explicado por Carlo Mora, Licenciado en Artes de la Universidad de Chile y uno de los gestores de MUCAM, “Este museo, a contrapelo de los otros, está lleno de contradicciones, pues no tiene guardias, sí guardianes, que son los mismos cultores, personas que cultivan una práctica o un saber. Ellos sintieron un llamado desde lo rural, aprendieron de un maestro, un vecino, un primo o un familiar. Ellos son los guardianes de ese conocimiento”.

Otro elemento que complementa esa mirada, tiene relación con el concepto “memoria viva”, pues Carlo Mora explicó que ellos trabajan en base a él. “Los museos de la modernidad, en cambio, trabajan desde la memoria muerta, que se construye por otros retóricamente, los historiadores del arte u otras personas construyen una literatura a partir de estos objetos, hacen lecturas y levantan curadurías con fines políticos”, concluyó.